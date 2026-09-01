Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бен Шелтън преодоля нервен старт и нататък се справи с Талон Грикспоор

Бен Шелтън преодоля нервен старт и нататък се справи с Талон Грикспоор

  • 1 сеп 2026 | 06:32
  • 310
  • 0
Бен Шелтън преодоля нервен старт и нататък се справи с Талон Грикспоор

Осмият поставен в основната схема Бен Шелтън си осигури място във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, след като сътвори пълен обрат срещу нидерландеца Талон Грикспоор. На корт "Артър Аш" американската звезда триумфира с крайния резултат 1:6, 6:1, 7:6(3), 6:2 в сблъсък, продължил 2 часа и 35 минути.

Първата част се превърна в истинско изпитание за американеца, който бе пробит три пъти в рамките на едва 28 минути и спечели само един гейм. Грикспоор пое контрола над разиграванията от самото начало, докато Шелтън изпитваше сериозни трудности с началния си удар.

След катастрофалния първи сет обаче Шелтън напълно промени поведението си на корта. Той стабилизира първия си сервис, по пое инициативата в разиграванията и отвърна категорично, спечелвайки втория сет с идентичното 6-1.

Най-оспорван се оказа третият сет, в който и двамата тенисисти печелеха подаванията си без пробиви. В последвалия тайбрек Шелтън бе по-солиден и го спечели със 7-3 точки след ас и грешки на съперника. От началото на втория сет до края на мача левичарят бе безупречен при сервирането си, спечелвайки 13 от 13 гейма на собствен сервис.

В четвъртия сет превъзходството на представителя на домакините бе пълно и с 6-2 той затвори двубоя, оставяйки Грикспоор без победа срещу играчи от Топ 10 в турнирите от Големия шлем (0-8).

Във втория кръг на Откритото първенство на САЩ осмият поставен Бен Шелтън ще се изправи срещу поляка Хуберт Хуркач.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Вавринка се сбогува достойно с "Големия шлем" след супер мач с Беретини

Вавринка се сбогува достойно с "Големия шлем" след супер мач с Беретини

  • 1 сеп 2026 | 04:37
  • 3871
  • 0
Вторият ден от US Open се оказа извнредно дълъг, ето най-интересното от него

Вторият ден от US Open се оказа извнредно дълъг, ето най-интересното от него

  • 1 сеп 2026 | 07:55
  • 13141
  • 2
Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 19567
  • 18
Чилиец е потенциалният следващ съперник на Григор

Чилиец е потенциалният следващ съперник на Григор

  • 1 сеп 2026 | 01:44
  • 2971
  • 1
Анисимова се разправи със своя сънародничка на връх рождения си ден

Анисимова се разправи със своя сънародничка на връх рождения си ден

  • 1 сеп 2026 | 01:31
  • 1095
  • 0
Технически срив и неизползван видеопреглед белязаха победата на Калинская

Технически срив и неизползван видеопреглед белязаха победата на Калинская

  • 1 сеп 2026 | 01:11
  • 1463
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 19567
  • 18
Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 26827
  • 47
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 36736
  • 100
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 24311
  • 36
Голово шоу и нова победа на Барса

Голово шоу и нова победа на Барса

  • 1 сеп 2026 | 00:30
  • 30401
  • 78
Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

  • 31 авг 2026 | 18:21
  • 28702
  • 115