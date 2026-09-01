Бен Шелтън преодоля нервен старт и нататък се справи с Талон Грикспоор

Осмият поставен в основната схема Бен Шелтън си осигури място във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, след като сътвори пълен обрат срещу нидерландеца Талон Грикспоор. На корт "Артър Аш" американската звезда триумфира с крайния резултат 1:6, 6:1, 7:6(3), 6:2 в сблъсък, продължил 2 часа и 35 минути.

Първата част се превърна в истинско изпитание за американеца, който бе пробит три пъти в рамките на едва 28 минути и спечели само един гейм. Грикспоор пое контрола над разиграванията от самото начало, докато Шелтън изпитваше сериозни трудности с началния си удар.

Dutch statement on Ashe 👀



Griekspoor races past home favorite Shelton 6-1 in the opening set. pic.twitter.com/s0b4LkD4Pb — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

След катастрофалния първи сет обаче Шелтън напълно промени поведението си на корта. Той стабилизира първия си сервис, по пое инициативата в разиграванията и отвърна категорично, спечелвайки втория сет с идентичното 6-1.

That's a RIDICULOUS touch, Tallon 🤌 pic.twitter.com/MjZXaH7tJ8 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Най-оспорван се оказа третият сет, в който и двамата тенисисти печелеха подаванията си без пробиви. В последвалия тайбрек Шелтън бе по-солиден и го спечели със 7-3 точки след ас и грешки на съперника. От началото на втория сет до края на мача левичарят бе безупречен при сервирането си, спечелвайки 13 от 13 гейма на собствен сервис.

Same score, different story 😎



Shelton answers with a 6-1 second set to level things up on Ashe. pic.twitter.com/3KQJb7ktFZ — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

В четвъртия сет превъзходството на представителя на домакините бе пълно и с 6-2 той затвори двубоя, оставяйки Грикспоор без победа срещу играчи от Топ 10 в турнирите от Големия шлем (0-8).

Ben in the driver's seat 🏎️



Shelton claims the third-set tiebreak to grab the lead against Griekspoor! pic.twitter.com/LE11XL6tzx — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Във втория кръг на Откритото първенство на САЩ осмият поставен Бен Шелтън ще се изправи срещу поляка Хуберт Хуркач.

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