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Александър Зверев изведе Германия до финалите за Купа "Дейвис"

  • 20 сеп 2026 | 19:14
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Александър Зверев изведе Германия до финалите за Купа "Дейвис"

Александър Зверев победи Дино Прижмич с 6:2, 6:4, за да изпрати Германия на финалите на отборния турнир по тенис за мъже за Купа "Дейвис, седмица след триумфа си на Откритото първенство на САЩ.

Зверев надделя за 1 час и 17 минути в Хале, за да даде на отбора непреодолима преднина от 3:1 срещу Хърватия.

Номер 2 в света Зверев също спечели първия мач в събота в два сета срещу Матей Додич, преди Даниел Алтмайер да загуби от Прижмич за равенство 1-1.

Германия си върна преднината, когато Кевин Кравиц и Тим Пютц спечелиха първия мач на двойки със 7:5, 6:2 срещу Никола Мектич и Мате Павич.

Това проправи пътя на Зверев да осигури място на финалите на най-добрите осем отбора от 24 до 29 ноември в Болоня, където той ще се надява да помогне на тима да спечели престижното отборно състезание за първи път от 1993-а насам.

„Мисля, че имаме отбор, с който можем да стигнем дълъг път. Просто съм щастлив да играя тук за Германия“, каза Зверев.

Той игра в Хале, въпреки че това му даде много малко почивка след титлата в Ню Йорк миналата неделя срещу Бен Шелтън в Ню Йорк. Шелтън също игра за Купа "Дейвис", но загуби и двата си мача, докато американският отбор отстъпи с 2:3 пред Чехия.

Великобритания също стигна до финалите, когато Хенри Патън и Нийл Скупски изведоха състава до 3:0 срещу Еквадор с успех на двойки с 6:3, 6:4 над Гонсало Ескобар и Диего Идалго.

Последният финалист ще бъде определен между Чили и Испания, като Испания води с 2:0 след мачовете в събота.

Другите класирали се отбори са Австрия, Република Корея и Канада. Домакините и шампионите Италия са директно включени в турнира.

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