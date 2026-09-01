Осака с труден старт в Ню Йорк, пречупи Захарова след два драматични тайбрека

Двукратната шампионка Наоми Осака започна участието си на Откритото първенство на САЩ с трудна, но заслужена победа. Поставената под номер 13 в схемата японка трябваше да премине през сериозни изпитания срещу Анастасия Захарова, преди да надделее със 7:6(6), 7:6(3) в първия си мач на корт „Артър Аш“.

Срещата започна с пълна доминация за Осака, която бързо натрупа преднина от 5:2 в първия сет и изглеждаше, че контролира събитията на корта. Захарова обаче показа изключителна борбеност, възползва се от зачестилите грешки на японката и спечели следващите четири гейма, за да изравни и дори да сервира за сета при 6:5. Осака съумя да върне пробива в последния възможен момент и прати частта в тайбрек. В него японската състезателка реализира третия си сетбол за 8:6 точки.

Втората част се разви по сходен сценарий. Осака отново взе ранен аванс и водеше с 5:3, но не успя да затвори мача на собствен сервис. Захарова за втори път докара нещата до тайбрек, в който обаче опитът на четирикратната шампионка от Големия шлем си каза думата. Осака стартира устремно и бързо приключи двубоя със 7:3 точки.

Naomi Osaka holds on to win a roller coaster first set! 🎢 pic.twitter.com/rCu4L9YgCe — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Статистиката потвърждава надмощието на Наоми Осака в ключовите компоненти от играта. Японката пласира 11 аса срещу 0 за съперничката си и доминираше при печелившите удари с 20 уинъра срещу 13 за Захарова. Освен това Осака спечели 75% от точките си на първи сервис, което се оказа решаващо за излизането от критичните ситуации.

Във втория кръг на Откритото първенство на САЩ Наоми Осака ще се изправи срещу чешката тенисистка Катерина Синякова. Японката ще се стреми да подобри ритъма си и да избегне спадовете в играта си, за да изпълни намерението си да стигне далеч в турнира.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google