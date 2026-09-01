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Вавринка се сбогува достойно с "Големия шлем" след супер мач с Беретини

  • 1 сеп 2026 | 04:37
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Вавринка се сбогува достойно с "Големия шлем" след супер мач с Беретини

Стан Вавринка официално приключи с участията си в турнирите от Големия шлем. В среща от първия кръг (1/64-финали) на Откритото първенство на САЩ 41-годишният швейцарец претърпя поражение от италианеца Матео Беретини след чисто поражение. Въпреки че не спечели нито една част, шампионът от 2016 г. даде истински отпор на класния италианец и отстъпи след 6(4):7 6(3):7 0:6 за 2 часа и 47 минути.

Вавринка, който обяви, че възнамерява да се оттегли от професионалния тенис след края на настоящия сезон, направи своето 18-о участие на кортовете в Ню Йорк. Легендарният швейцарец влезе в основната схема след късен уайлд кард, отпуснат му поради контузия и оттегляне на американския тенисист Патрик Кипсън.

През кариерата си Вавринка завоюва три титли от Шлема – Откритото първенство на Австралия през 2014 г., Ролан Гарос през 2015 г. и Откритото първенство на САЩ през 2016 г., оставяйки ярка следа като един от тенис великаните на своето време.

Двубоят между Вавринка и Беретини бе изключително равностоен в първите два сета. И двете части стигнаха до тайбрек, в които италианецът показа по-здрави нерви и спечели съответно с 7-4 и 7-3 точки. В третия сет физическото превъзходство на Беретини си пролича и той затвори мача с безапелационното 6-0.

След успеха си над легендарния си съперник Матео Беретини се класира за втория кръг на надпреварата в Ню Йорк, където го очаква аржентинецът Мариано Навоне, който сензационно елиминира Новак Джокович.

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Така бе пропусната изключителната възможност Вавринка и Джокович да се срещнат точно десет години по-късно на US Open. Сега те щяха да го направят рано във втория кръг на надпреварата, а преди една декада през 2016 г. те определиха шампиона на последния за годината Голям шлем, като швейцарецът триумфира след изключителен обрат.

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