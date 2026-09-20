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Националите за Купа “Дейвис" предвождат българското участие на "Чалънджър 75" в Пловдив

  • 20 сеп 2026 | 12:19
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Националите за Купа “Дейвис" предвождат българското участие на "Чалънджър 75" в Пловдив

Националите за Купа „Дейвис" предвождат българското участие в силния международен турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата започва днес с квалификациите на кортовете на ТК „Локомотив". 

Националите Пьотр Нестеров, Иван Иванов, Александър Василев и Илиян Радулов ще започнат директно от основната схема.

Пьотр Нестеров е поставен под номер 8 в схемата и в първия кръг ще играе срещу Карлос Табернер (Испания). Иван Иванов ще стартира с мач срещу седмия поставен Филип Кристиан Жиану (Румъния), Александър Василев срещу шестия Феликс Гил (Великобритания), Илиян Радулов - срещу квалификант.

В квалификациите ще участват четирима българи:
Адриан Андреев – Саба Пурцеладзе (Грузия)
Александър Толев (България) – Себастиан Гима (Румъния)
Джордж Лазаров – Адриан Оетцбах (Германия)
Янаки Милев – Кирил Киватцев (Русия)

Шестима български тенисисти ще стартират в надпреварата на двойки.
Иван Иванов/Даниъл Спасов – Макс Алкала Гури (Испания)/ Иманол Лопес Морильо (Испания) Янаки Милев/Стефан Попович (Сърбия) – Иван Сабанов (Сърбия)/ Матей Сабанов (Сърбия)
Антъни Генов/Кай Венелт (Германия) – 3-Марио Мансиля Диес (Испания)/Тиаго Перейра (Португалия)
Максим Хорозов/Александър Толев – Макс Алмасан Валиенте (Испания) / Павел Лагутин (Испания)

Входът за всички срещи е свободен.

Това е четвъртият турнир от сериите ATP Challenger на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив.

БФТ отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали и младите ни таланти. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите ни тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

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