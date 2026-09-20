Съставите на Милан и Лече, Пулишич най-после е титуляр

Отборите на Милан и Лече излизат един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в последния мач от петия кръг на Серия "А".
Милан има идеален шанс да се върне към победите
Рубен Аморим е предприел цели шест промени сред титулярите си след загубата с 0:2 от Бенфика в Лига Европа. В защита се завръща Марио Хила за сметка на Филипо Терачано. На левия фланг Первис Еступинян е предпочетен пред Давиде Бартезаги. В средата на терена този път действат Лука Модрич и Адриен Рабио вместо Ардон Яшари и Юнус Муса. Пред тях двойката не е Омари Хътчинсън и Алфаджо Сисе, а Алексис Салемакерс и Кристиан Пулишич, който за първи път през сезона е титуляр. На върха на атаката остава Гонсало Рамош. Съставът на Лече пък е подреден в 4-3-3 със Сантиаго Пиероти, Никола Щулич и Жоел Монтейро в предни позиции.
Милан: Менян, Хила, Де Винтер, Павлович, Чуквуезе, Модрич, Рабио, Еступинян, Пулишич, Салемакерс, Рамош
Лече: Фалконе, Вейга, Гаспар, Зиберт, Гало, Малех, Илич, Кулибали, Монтейро, Щулич, ПиеротиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages