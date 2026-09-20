Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Паула Бадоса отпадна на полуфиналите в Сао Пауло

Паула Бадоса отпадна на полуфиналите в Сао Пауло

  • 20 сеп 2026 | 01:46
  • 232
  • 0
Паула Бадоса отпадна на полуфиналите в Сао Пауло

Поставената под номер 2 в основната схема Паула Бадоса (Испания) отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WТА 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 283 347 долара.

Бадоса допусна шест пробива и отстъпи пред Надя Подороска (Аржентина) с 3:6, 4:6 за 89 минути игра.

Бадоса стигна полуфиналите в Сао Паоло
Бадоса стигна полуфиналите в Сао Паоло

Така аржентинката продължава на финала, където ще играе с номер 7 Кейтлин Кеведо (Испания), която елиминира четвъртата в схемата Анна Блинкова (Русия) с 6:4, 2:6, 6:4 за два часа и 22 минути на корта.

Кеведо достига до първия си финал на УТА само осем месеца след дебюта си в основната схема на турнир от Женската тенис асоциация.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

България отстъпи пред Дания за Купа "Дейвис"

България отстъпи пред Дания за Купа "Дейвис"

  • 19 сеп 2026 | 20:44
  • 12646
  • 24
Битка до последно, но малко не достигна на Григор срещу Руне

Битка до последно, но малко не достигна на Григор срещу Руне

  • 19 сеп 2026 | 18:27
  • 25856
  • 55
Антъни Генов и Алекс Ганчев загубиха финала на двойки в Сърбия

Антъни Генов и Алекс Ганчев загубиха финала на двойки в Сърбия

  • 19 сеп 2026 | 17:30
  • 681
  • 0
Валерия Гърневска спечели бронзов медал на Европейското първенство до 18 години

Валерия Гърневска спечели бронзов медал на Европейското първенство до 18 години

  • 19 сеп 2026 | 17:07
  • 588
  • 0
Голяма победа на българската двойка Донски и Нестеров

Голяма победа на българската двойка Донски и Нестеров

  • 19 сеп 2026 | 15:53
  • 6595
  • 2
Леонид Шейнгезихт загуби финал на двойки на турнир в Испания

Леонид Шейнгезихт загуби финал на двойки на турнир в Испания

  • 19 сеп 2026 | 13:26
  • 1013
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 106292
  • 716
Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

  • 19 сеп 2026 | 23:58
  • 18264
  • 65
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 32806
  • 53
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 37516
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 16117
  • 11
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 22588
  • 53