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Оже Алиасим показа характер и е във втория кръг

  • 1 сеп 2026 | 07:28
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Оже Алиасим показа характер и е във втория кръг

Поставеният под номер 3 в схемата Феликс Оже-Алиасим записа труден, но успешен старт на тазгодишното си участие на Откритото първенство на САЩ. Канадският тенисист преодоля съпротивата на австралиеца Ринки Хиджиката след 7:5, 4:6, 6:3, 7:5 в двубой от първия кръг, белязан от редица изпитания и прекъсвания.

Срещата започна със закъснение, а след изиграването на втория сет тенисистите трябваше да се справят и с 55-минутно прекъсване заради дъжд. Въпреки непостоянните условия и промените в ритъма, световният номер 4 показа изключителна психическа устойчивост и успя да наложи волята си над непримиримия австралиец.

Мачът продължи общо 3 часа и 19 минути чисто време на корта. Един от основните елементи в играта на канадеца бе сервисът му – той реализира 17 аса, които му помогнаха да спечели ключови подавания в решителните моменти от срещата.

След драматичната си победа на старта, Феликс Оже Алиасим се класира за втория кръг в Ню Йорк, където го очаква нов сериозен тест. Негов съперник ще бъде Карен Хачанов.

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