Очаквайте на живо: Григор Димитров стартира в основната схема на US Open

Първата българска ракета при мъжете Григор Димитров започва участието си в основната схема на последния за годината "Голям шлем" US Open. Хасковлията се изправя срещу Алексей Попирин от Австралия, като двамата излизат на корта малко след 2:00 часа сутринта българско време.
Родният тенисист си заслужи позицията в същинската фаза на надпреварата, след като премина успешно през цялото сито на квалификациите, където последователно елиминира Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен.
Това е общо петият мач между двамата, като в предходните четири съперници те си размениха по две победи. За последно те се срещнаха на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай през 2024 г., когато хасковлията взе чист успех.