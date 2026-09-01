Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Очаквайте на живо: Григор Димитров стартира в основната схема на US Open

Очаквайте на живо: Григор Димитров стартира в основната схема на US Open

  • 1 сеп 2026 | 00:50
  • 993
  • 1
Очаквайте на живо: Григор Димитров стартира в основната схема на US Open

Първата българска ракета при мъжете Григор Димитров започва участието си в основната схема на последния за годината "Голям шлем" US Open. Хасковлията се изправя срещу Алексей Попирин от Австралия, като двамата излизат на корта малко след 2:00 часа сутринта българско време.

Родният тенисист си заслужи позицията в същинската фаза на надпреварата, след като премина успешно през цялото сито на квалификациите, където последователно елиминира Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен.

Това е общо петият мач между двамата, като в предходните четири съперници те си размениха по две победи. За последно те се срещнаха на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай през 2024 г., когато хасковлията взе чист успех.

Григор Димитров е в основната схема на US Open!
Григор Димитров е в основната схема на US Open!
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ден 2 на US Open: Стана ясно срещу кой ще се изправи по-силният измежду Димитров и Попирин

Ден 2 на US Open: Стана ясно срещу кой ще се изправи по-силният измежду Димитров и Попирин

  • 1 сеп 2026 | 23:50
  • 8698
  • 2
Арина Сабаленка стартира успешно защитата на титлата си на US Open

Арина Сабаленка стартира успешно защитата на титлата си на US Open

  • 31 авг 2026 | 20:41
  • 893
  • 2
Джордж Лазаров загуби от сърбин в Пловдив

Джордж Лазаров загуби от сърбин в Пловдив

  • 31 авг 2026 | 20:23
  • 532
  • 1
Матс Виландер: Артур Фис е сериозен претендент за титлата на US Open

Матс Виландер: Артур Фис е сериозен претендент за титлата на US Open

  • 31 авг 2026 | 17:34
  • 1227
  • 3
Големият спорт напомня за себе си през септември

Големият спорт напомня за себе си през септември

  • 31 авг 2026 | 16:31
  • 982
  • 0
Александър Донски в топ 90 на двойки

Александър Донски в топ 90 на двойки

  • 31 авг 2026 | 15:53
  • 494
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 14429
  • 42
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 27412
  • 98
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 9723
  • 33
Голово шоу и нова победа на Барса

Голово шоу и нова победа на Барса

  • 1 сеп 2026 | 00:30
  • 12465
  • 69
Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

  • 31 авг 2026 | 18:21
  • 21229
  • 111