Очаквайте на живо: Григор Димитров стартира в основната схема на US Open

Първата българска ракета при мъжете Григор Димитров започва участието си в основната схема на последния за годината "Голям шлем" US Open. Хасковлията се изправя срещу Алексей Попирин от Австралия, като двамата излизат на корта малко след 2:00 часа сутринта българско време.

Родният тенисист си заслужи позицията в същинската фаза на надпреварата, след като премина успешно през цялото сито на квалификациите, където последователно елиминира Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен.



Това е общо петият мач между двамата, като в предходните четири съперници те си размениха по две победи. За последно те се срещнаха на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай през 2024 г., когато хасковлията взе чист успех.

Григор Димитров е в основната схема на US Open!

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