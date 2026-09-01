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Алкарас направи шампионско завръщане с разгром срещу корав руснак

  • 1 сеп 2026 | 00:46
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Алкарас направи шампионско завръщане с разгром срещу корав руснак

Защитаващият титлата си на US Open Карлос Алкарас направи убедително завръщане на сингъл след 139 дни отсъствие. Испанецът премина успешно през първия реален тест за физическото си състояние, надделявайки над коравия руснак Роман Сафиулин с чиста победа от 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа и 21 минути игра на корта в Ню Йорк.

Алкарас започна срещата концентрирано и взе първата част с 6:4. В началото на втория сет Сафиулин нанесе пробив и бързо поведе с 2:0, поставяйки световния номер 3 под натиск. Испанецът обаче реагира мигновено, осъществи бързо връщане на пробива и бързо изравни за 2:2, след което отново пое пълния контрол върху събитията на корта.

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С този успех Алкарас удължи своята впечатляваща серия на 15 поредни победи в мачове от Големия шлем. Във втория кръг на Откритото първенство на САЩ шампионът очаква португалския тенисист Жайме Фария, който си осигури двубой с испанеца след успех над Дженсън Бруксби.

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