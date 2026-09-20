Янаки Милев и Джордж Лазаров започнаха с победи в квалификациите в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на квалификациите на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата започна днес на кортовете на ТК „Локомотив".

Янаки Милев победи Кирил Киватцев (Русия) с 6:1, 3:6, 6:3 за два часа и 11 минути на корта.

22-годишният българин спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет. Във втората част Киватцев поведе с 3:0 и след 6:3 изравни резултата. Милев поведе с 5:0 в третия решителен сет, загуби следващите три гейма, но успя да затвори мача от втория си мачбол.

За влизане в основната схема утре той ще играе срещу Лука Виденман (Германия).

Джордж Лазаров спечели убедително срещу Адриан Оетцбах (Германия) с 6:2, 6:3 за 77 минути игра.

21-годишният Лазаров взе първите два гейма в мача, допусна изравняване при 2:2, но след това направи серия от 4:0 и затвори първия сет.. Българинът спечели втората част с единствения пробив в четвъртия гейм и се класира за втория кръг на квалификациите, където ще играе срещу Исан Валиенте (Испания).

Александър Толев загуби в първия кръг на пресявките с 1:6, 3:6 от Себастиан Джима (Румъния).

По-късно днес Адриан Андреев излиза срещу Саба Пурцеладзе (Грузия).

Националите на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров, Иван Иванов, Александър Василев и Илиян Радулов ще започнат директно от основната схема.

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