ПАОК с втори успех за сезона

В мач от 2-рия кръг на гръцката Суперлига ПАОК победи Атромитос с 2:1, записвйки втори пореден успех за сезона. Головете за успеха на гостите от Солун бяха дело на Димитриос Пелкас (43', 64'), докато за домакините точен бе Кристофер Нуниес (19'). Кирил Десподов отново не игра за гостите заради контузията, която лекува.

Домакините от Атромиτοс нанесоха първия удар в 19-ата миунта, когато Атанасиос Караманис направи отличен индивидуален пробив, премина лесно през Пантелис Хадзидиаκοс и комбинира с Кристофер Нуниес, който преодоля Иржи Павленка за 1:0.

Само четири минути по-късно,ПАОК беше изключително близо до изравняването, но ударът на Абдул Рахман Баба от чиста позиция срещна основата на страничната греда.

В 29-ата минута гостите пратиха топката в мрежата, но попадението бе отменено поради засада. Резултатът все пак бе изравнен в 43-ата минута, когато Таха Али центрира, а Димитриос Пелкас засече с глава, възползвайки се от лошо излизане на Лефтерис Хутесиотис за 1:1.

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Пълният обрат за шампионите стана факт в 64-ата минута, след като нова отлична акция на Таха Али предизвика хаос в наказателното поле на домакините, а топката се озова на крака на Димитриос Пелкас, който с прецизен изстрел матира Лефтерис Хутесиотис за 1:2.

След този успех ПАОК събира пълен актив от 6 точки и заема 2-ро място в класирането на гръцкия шампионат. Тимът на Атромиτος остава без спечелена точка и се намира на 10-а позиция в подреждането след втория кръг.

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