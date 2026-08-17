Феновете на ПАОК се опитват да провалят трансфер на звездата на тима

Привържениците на ПАОК Солун правят всичко възможно да провалят трансфера на гръцкия халф Янис Константелиас в Борусия (Дортмунд), пишат медиите в Гърция. Сделката на практика е сигурна, като германският вицешампион трябва да плати около 30 милиона евро за правата на гърка.

Стотици фенове на ПАОК обградиха стадион "Тумба", като поискаха среща в ръководството на клуба, за да се опитат за осуетят трансфера. Константелиас дори успя да пристигне в Дортмунд, но още на летището бе спрян от привърженик на ПАОК, който го е принудил да направи видео обръщение към публиката, в която да обясни защо напуска клуба.

Crazy Scenes as PAOK Fans Are FURIOUS With the Club Selling Their Young Star Giannis Konstantelias to Dortmund! 😳



The same thing happened last year and they succeeded in getting his move to Stuttgart cancelled! 😳



Back then there were apparently even threats made to club… pic.twitter.com/gmyzl5R2H3 — FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5) August 17, 2026

Публиката на ПАОК вече успя да провали трансфер на гръцкия халф преди година в Щутгарт. Тогава феновете атакуваха директно президента на ПАОК, който в крайна сметка се видя принуден да анулира сделката. Този път обаче изглежда, че не може да има връщане назад.

Ефектът от тези протести не бе особено голям, тъй като по-късно през деня Борусия (Дортмунд) представи Константелиас като свое ново попълнение

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026

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