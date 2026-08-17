Феновете на ПАОК се опитват да провалят трансфер на звездата на тима

Привържениците на ПАОК Солун правят всичко възможно да провалят трансфера на гръцкия халф Янис Константелиас в Борусия (Дортмунд), пишат медиите в Гърция. Сделката на практика е сигурна, като германският вицешампион трябва да плати около 30 милиона евро за правата на гърка.
Стотици фенове на ПАОК обградиха стадион "Тумба", като поискаха среща в ръководството на клуба, за да се опитат за осуетят трансфера. Константелиас дори успя да пристигне в Дортмунд, но още на летището бе спрян от привърженик на ПАОК, който го е принудил да направи видео обръщение към публиката, в която да обясни защо напуска клуба.
Публиката на ПАОК вече успя да провали трансфер на гръцкия халф преди година в Щутгарт. Тогава феновете атакуваха директно президента на ПАОК, който в крайна сметка се видя принуден да анулира сделката. Този път обаче изглежда, че не може да има връщане назад.
Ефектът от тези протести не бе особено голям, тъй като по-късно през деня Борусия (Дортмунд) представи Константелиас като свое ново попълнениеДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google