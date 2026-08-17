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Феновете на ПАОК се опитват да провалят трансфер на звездата на тима

  • 17 авг 2026 | 17:47
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Феновете на ПАОК се опитват да провалят трансфер на звездата на тима

Привържениците на ПАОК Солун правят всичко възможно да провалят трансфера на гръцкия халф Янис Константелиас в Борусия (Дортмунд), пишат медиите в Гърция. Сделката на практика е сигурна, като германският вицешампион трябва да плати около 30 милиона евро за правата на гърка. 

Стотици фенове на ПАОК обградиха стадион "Тумба", като поискаха среща в ръководството на клуба, за да се опитат за осуетят трансфера. Константелиас дори успя да пристигне в Дортмунд, но още на летището бе спрян от привърженик на ПАОК, който го е принудил да направи видео обръщение към публиката, в която да обясни защо напуска клуба.

Публиката на ПАОК вече успя да провали трансфер на гръцкия халф преди година в Щутгарт. Тогава феновете атакуваха директно президента на ПАОК, който в крайна сметка се видя принуден да анулира сделката. Този път обаче изглежда, че не може да има връщане назад. 

Ефектът от тези протести не бе особено голям, тъй като по-късно през деня Борусия (Дортмунд) представи Константелиас като свое ново попълнение

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