ПАОК отново без Десподов писа “двойка” на Динамо (Киев)

Отборът на ПАОК се класира за третия предварителен кръг на Лига Европа след успех с 2:0 при домакинството си на Динамо (Киев) и победа в общия резултат с 5:2, като миналата седмица солунчани бяха победили с 3:2. Кирил Десподов отново не бе в групата на “орлите” от Тесалоники.

Иначе и двете попадения на “Тумба” отбеляза Йоанис Константелиас, като се разписа по веднъж във всяко едно от двете полувреме. Преди почивката той вкара в първата минута на добавеното време, а след това се разписа в 48-ата минута.

В следващия кръг ПАОК ще играе с някой измежду Хамарби и Андерлехт, докато Динамо (Киев) продължава европейската си кампания в Лигата на конференциите.



СНИМКА: PAOK FC// TWITTER

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