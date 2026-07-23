ПАОК надви Динамо (Киев) в голеада без Десподов

Отборът на ПАОК взе аванс срещу Динамо (Киев) след победа като гост с 3:2 в първия мач от втория предварителен кръг на Лига Европа. Двубоят бе важен за българския футбол, тъй като отпадналият тим от тази двойка може да срещне носителя на Купата на България от миналия сезон ЦСКА, ако „червените" загубят дуела с Карабах. В първия сблъсък 31-кратните ни шампиони стигнаха до нулево равенство в Баку.

Иначе Кирил Десподов пропусна срещата за ПАОК, тъй като все още се възстановява от контузията си.

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Двубоят се игра на „Арена Люблин" в Люблин, Полша, тъй като руската военна агресия в Украйна, която продължава от 2022 г., не позволява нормалното провеждане на международния спортен календар в някои части от Източна Европа вече повече от четири години.

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Така тази вечер в Полша, макар и символични домакини украинците намериха аргументи да поведат в резултата още в 3-тата минута, когато Володимир Бражко откри резултата.

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Тяхната радост обаче не продължи дълго и Йоанис Константелиас изравни в 13-ата минута, а до края на полувремето гърците осъществиха пълен обрат. Това стана 38-ата, когато вкара Христос Зафеирис. Малко след почивката пък в 51-вата минута Баптист Сантамария се разписа за 3:1. Междувременно гърците имаха и претенции за дузпа в 24-та минута.

Киевчани все пак успяха да вкарат още едно попадение около четвърт час преди края в 77-ата минута. Това стори Джъстин Лонвайк, който остави реванша отворен.

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Сблъсъкът на „Тумба" в Солун ще бъде точно след седмица на 30-и юли (четвъртък), а първият съдийски сигнал ще прозвучи от 20:45 часа българско време. Победителят от двойката ще се изправи срещу по-силния измежду белгийския гранд Андерлехт и шведския Хамарби. Двата тима направиха 1:1 в първата среща помежду си.

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