Станимир Стоилов взе вратар от ПАОК

Вратарският проблем в отбора на българския треньор Станимир Стоилов – Гьозтепе, поне временно е решен, след като "жълто-червените" привлякоха под наем от ПАОК (Солун) за един сезон 27-годишния грузинец Лука Гугешашвили.

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Гугешашвили се оказа един от четиримата вратари при българина Кирил Десподов в Солун, но е ясно, че за първата позиция ще се борят чехът Иржи Павленка и гръцкият национал Антонис Цифцис. Младият Димитриос Монастирлис остава като трети избор.



Грузинецът, който е висок 196 см, има само един мач за ПАОК от пристигането си през юли миналата година. Очакванията са той да бъде титуляр в Гьозтепе, а на пейката да седне притежаващият и български паспорт Арда Йозчимен.

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