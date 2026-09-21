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  3. Само един играч дели Меси от рекорда за голове от пряк свободен удар

Само един играч дели Меси от рекорда за голове от пряк свободен удар

  • 21 сеп 2026 | 17:42
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Само един играч дели Меси от рекорда за голове от пряк свободен удар

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси е все по-близо до подобряването на поредния рекорд в своята кариера, а именно по брой голове от пряк свободен удар.

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При ремито 2:2 със Сан Диего аржентинецът отбеляза своето 75-о попадение от пряк свободен удар и общо 930-о в мъжкия футбол. Така Меси вече е еднолично на второ място във вечната класация в това отношение, изпреварвайки някогашния полузащитник Жаир да Роса Пинто, който е със 74 подобни гола. Също така 39-годишният нападател се доближи само на три попадения от рекордьора по голове от пряк свободен удар, който е друг бразилец – Марселиньо Кариока. По време на кариерата си между 1988 и 2009 година бившият атакуващ халф вкара 78 попадения по този начин.

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Снимки: Gettyimages

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