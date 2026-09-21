Само един играч дели Меси от рекорда за голове от пряк свободен удар

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси е все по-близо до подобряването на поредния рекорд в своята кариера, а именно по брой голове от пряк свободен удар.

Голове на Меси и Суарес не бяха достатъчни и Интер Маями взе само точка

При ремито 2:2 със Сан Диего аржентинецът отбеляза своето 75-о попадение от пряк свободен удар и общо 930-о в мъжкия футбол. Така Меси вече е еднолично на второ място във вечната класация в това отношение, изпреварвайки някогашния полузащитник Жаир да Роса Пинто, който е със 74 подобни гола. Също така 39-годишният нападател се доближи само на три попадения от рекордьора по голове от пряк свободен удар, който е друг бразилец – Марселиньо Кариока. По време на кариерата си между 1988 и 2009 година бившият атакуващ халф вкара 78 попадения по този начин.

LOS MAXIMOS ANOTADORES DE TIRO LIBRE EN LA HISTORIA

🇧🇷 Marcelinho Carioca 78

🇦🇷 Lionel Messi 75

🇧🇷 Jair Rosa Pinto 74

🇧🇷 Juninho Pernambucano 72 pic.twitter.com/uXGEoPXqfd — Expe (@Expefutbol) September 21, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages