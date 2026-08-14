Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Андерлехт
  3. ПАОК без Десподов изхвърча от Лига Европа в луд мач с два червени картона

ПАОК без Десподов изхвърча от Лига Европа в луд мач с два червени картона

  • 14 авг 2026 | 02:18
  • 175
  • 0
ПАОК без Десподов изхвърча от Лига Европа в луд мач с два червени картона

ПАОК на българския национал Кирил Десподов, който продължава да се възстановява от дълга контузия, отпадна от втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа след ново поражение от белгийския гранд Андерлехт. Първият мач на “Тумба” бе завършил с победа с 1:0 за белгийците, които спечелиха реванша у дома с 3:2 и се класираха за плейофите с общ резултат 4:2.

За самия Десподов в дните преди реванша се заговори, че се възстановява все повече, но все още не бе готов да попадне в групата.

Десподов e с още една стъпка по-близо до завръщането си на терена
Десподов e с още една стъпка по-близо до завръщането си на терена

Така старши треньорът на солунчани Лиски не можеше да разчита на ценен играч в изключително критичен момент, тъй като и двамата му голмайстори - Андрия Живкович и Александър Йеремейеф получиха червени картони, като гърците завършиха мача с десет души.

Иначе това стана в момент, когато вече всичко беше ясно. Лео Петро изведе белгийците напред в 19-ата минута, а в 34-ата Живкович изравни, връщайки надеждите за южните ни съседи. Непосредствено след почивката обаче домакините вкараха два бързи гола и убиха интригата. Първо, Лукаш Амброс върна аванса на Андерлехт в 47-ата минута, а в 55-ата Данило Сикан реализира третото попадение.

Йеремейеф върна едно попадение в 88-ата минута, а след това започна и голямото напрежение, което доведе до двете изгонвания и съответното отпадане на ПАОК.

Андерлехт ще има много интересен съперник в спора за влизане в основната схема на Лига Европа. Това е Кайрат, който преди броени дни отпадна от Левски в третия предварителен кръг на Шампионската лига.

ПАОК от своя страна ще спори с Бран от Норвегия в битката за влизане в основната схема на Лигата на конференциите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

  • 13 авг 2026 | 22:51
  • 2974
  • 0
Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

  • 13 авг 2026 | 22:50
  • 1484
  • 0
Лига на конференциите: След драматични моменти и много голове са ясни участниците на плейофите

Лига на конференциите: След драматични моменти и много голове са ясни участниците на плейофите

  • 14 авг 2026 | 00:15
  • 13840
  • 1
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 02:42
  • 27773
  • 0
Бешикташ се справи с чехи

Бешикташ се справи с чехи

  • 13 авг 2026 | 22:21
  • 1412
  • 0
Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

  • 13 авг 2026 | 21:46
  • 2841
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 146380
  • 944
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 30092
  • 34
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

  • 13 авг 2026 | 23:24
  • 10115
  • 61
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 16516
  • 13
Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
  • 24397
  • 39
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 02:42
  • 27773
  • 0