ПАОК без Десподов изхвърча от Лига Европа в луд мач с два червени картона

ПАОК на българския национал Кирил Десподов, който продължава да се възстановява от дълга контузия, отпадна от втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа след ново поражение от белгийския гранд Андерлехт. Първият мач на “Тумба” бе завършил с победа с 1:0 за белгийците, които спечелиха реванша у дома с 3:2 и се класираха за плейофите с общ резултат 4:2.

За самия Десподов в дните преди реванша се заговори, че се възстановява все повече, но все още не бе готов да попадне в групата.

Десподов e с още една стъпка по-близо до завръщането си на терена

Така старши треньорът на солунчани Лиски не можеше да разчита на ценен играч в изключително критичен момент, тъй като и двамата му голмайстори - Андрия Живкович и Александър Йеремейеф получиха червени картони, като гърците завършиха мача с десет души.

Иначе това стана в момент, когато вече всичко беше ясно. Лео Петро изведе белгийците напред в 19-ата минута, а в 34-ата Живкович изравни, връщайки надеждите за южните ни съседи. Непосредствено след почивката обаче домакините вкараха два бързи гола и убиха интригата. Първо, Лукаш Амброс върна аванса на Андерлехт в 47-ата минута, а в 55-ата Данило Сикан реализира третото попадение.

Йеремейеф върна едно попадение в 88-ата минута, а след това започна и голямото напрежение, което доведе до двете изгонвания и съответното отпадане на ПАОК.

Андерлехт ще има много интересен съперник в спора за влизане в основната схема на Лига Европа. Това е Кайрат, който преди броени дни отпадна от Левски в третия предварителен кръг на Шампионската лига.

ПАОК от своя страна ще спори с Бран от Норвегия в битката за влизане в основната схема на Лигата на конференциите.

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