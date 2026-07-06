Кирил Десподов направи първа тренировка с ПАОК

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов днес излезе за първи път през лятната подготовка за тренировка. В четвъртия ден на лагера на клубния му тим ПАОК (Солун) в нидерландската спортна база Залтбомел той излезе за първото занимание, след като до днес работеше единствено във фитнеса.

След укрепващата програма, която последва първата седмица, сега петкратният футболист номер 1 на България излезе на терен, за да започне с индивидуална програма, преди да се интегрира с останалата част от групата. Десподов имаше труден сезон 2025/26, който беше белязан от контузии, най-вече възпаление и инфекция на големия пръст на десния крак. Накрая през месец май той се принуди да направи операция, но и рехабилитацията не беше никак лесна.

Чалов пък напусна лагера в Нидерландия и замина за Гърция, където ще бъде прегледан от лекар специалист и да бъде насрочена операцията. Травмата му на крака няма как да се размине без хирургическа интервенция.

Десподов има нов треньор в ПАОК

За ПАОК следващата проверка е утре срещу АЕК (Ларнака), пак на лагера в Залтбомел, но треньорът Алесио Лиши няма да разчита на Десподов и още петима с контузии или невъзстановени.

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