Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
  3. Кирил Десподов направи първа тренировка с ПАОК

Кирил Десподов направи първа тренировка с ПАОК

  • 6 юли 2026 | 18:14
  • 290
  • 0
Кирил Десподов направи първа тренировка с ПАОК

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов днес излезе за първи път през лятната подготовка за тренировка. В четвъртия ден на лагера на клубния му тим ПАОК (Солун) в нидерландската спортна база Залтбомел той излезе за първото занимание, след като до днес работеше единствено във фитнеса.

След укрепващата програма, която последва първата седмица, сега петкратният футболист номер 1 на България излезе на терен, за да започне с индивидуална програма, преди да се интегрира с останалата част от групата. Десподов имаше труден сезон 2025/26, който беше белязан от контузии, най-вече възпаление и инфекция на големия пръст на десния крак. Накрая през месец май той се принуди да направи операция, но и рехабилитацията не беше никак лесна.

Чалов пък напусна лагера в Нидерландия и замина за Гърция, където ще бъде прегледан от лекар специалист и да бъде насрочена операцията. Травмата му на крака няма как да се размине без хирургическа интервенция.

Десподов има нов треньор в ПАОК
Десподов има нов треньор в ПАОК

За ПАОК следващата проверка е утре срещу АЕК (Ларнака), пак на лагера в Залтбомел, но треньорът Алесио Лиши няма да разчита на Десподов и още петима с контузии или невъзстановени.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

  • 6 юли 2026 | 14:20
  • 1740
  • 3
Боби Рупанов подписа в Португалия

Боби Рупанов подписа в Португалия

  • 4 юли 2026 | 10:29
  • 3394
  • 5
Радостин Александров с нов отбор в Словения

Радостин Александров с нов отбор в Словения

  • 2 юли 2026 | 15:44
  • 1774
  • 3
Лукас Петков и Елверсберг започват сезона с домакинство на Леверкузен

Лукас Петков и Елверсберг започват сезона с домакинство на Леверкузен

  • 30 юни 2026 | 21:09
  • 2527
  • 0
Алекс Колев се раздели с китайския си отбор

Алекс Колев се раздели с китайския си отбор

  • 30 юни 2026 | 20:32
  • 4088
  • 3
Десподов при ПАОК в Нидерландия

Десподов при ПАОК в Нидерландия

  • 29 юни 2026 | 18:04
  • 2142
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Добро начало за Григор, хасковлията безгрешен дотук на свой сервис

Добро начало за Григор, хасковлията безгрешен дотук на свой сервис

  • 6 юли 2026 | 18:40
  • 8270
  • 7
Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

Тръмп потвърди, че е говорил с Инфантино за Балогун, давайки примери с Меси, Роналдо и Кейн

  • 6 юли 2026 | 18:12
  • 2402
  • 16
Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 26931
  • 229
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 23047
  • 66
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 23247
  • 171
Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

  • 6 юли 2026 | 11:26
  • 41024
  • 47