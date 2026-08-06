Андерлехт разплака ПАОК на “Тумба” без Десподов

Отборът на ПАОК не успя да пребори на клубния си стадион “Тумба” белгийския гранд Андерлехт и отстъпи с минималното 0:1 в срещата от третия предварителен кръг на Лига Европа. Кирил Десподов отново не бе наличен за “Двуглавите орли” от Тесалоники.

Десподов пропуска нов мач на ПАОК от евротурнирите

Все по усилено обаче се коментира скорошното завръщане на българина.

Десподов е все по-близо до завръщане в игра

Единственият гол в срещата падна секунди след първия съдийски сигнал, когато се разписа Михайло Цветкович.

🇷🇸 𝐌𝐈𝐇𝐀𝐉𝐋𝐎 𝐂𝐕𝐄𝐓𝐊𝐎𝐕𝐈𝐂́ (𝟏𝟗) ONLY NEEDED 20 SECONDS TO SCORE ⚽️🤯 pic.twitter.com/EV09Axtysv — Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 6, 2026

Домакините имаха своя голям шанс десетина минути преди края на редовното време на първата част, когато получиха правото да изпълнят дузпа. При шута от бялата точка обаче Йоанис Михайлидис не успя да вкара.

При последвалите действия 19-годишният Анестис Миту прати топката във вратата, но голът не бе признат след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.



Реваншът в Западна Европа предстои на 13 август (четвъртък) от 21:30 часа българско време.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google