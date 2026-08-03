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  3. Десподов пропуска нов мач на ПАОК от евротурнирите

Десподов пропуска нов мач на ПАОК от евротурнирите

  • 3 авг 2026 | 13:56
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Десподов пропуска нов мач на ПАОК от евротурнирите

Българският футболист Кирил Десподов остава извън терена и за мача на ПАОК (Солун) срещу белгийския Андерлехт в четвъртък (8-и август) от третия кръг на квалификациите в Лига Европа, тъй като все още не е възстановен, съобщиха гръцките медии.

Сайтът paok24.com обяснява, че хората с травми в отбора на италианския треньор Алесио Лиши са четирима и един от тях е българският атакуващ полузащитник. Той все още се възстановява след операцията на пръста, на която се подложи на 4-и май. До момента са минали два месеца след интервенцията, като в един момент Десподов стъпи на терена и участва дори в занимание с топка, като това се случи по време на лагера на „черно-белите“ в Нидерландия. След това обаче по препоръка на лекарите, той продължава физиотерапевтичния курс. Първоначално дори се смяташе, че петкратният футболист номер 1 на България ще бъде готов за втория мач с Динамо (Киев), но това не се осъществи.

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ПАОК отново без Десподов писа “двойка” на Динамо (Киев)

И докато при Десподов е въпрос на време да се върне на терена, то италианският наставник на тима ще трябва да забрави за дълъг период друг човек от атаката – Суалиу Мейте, който ще се подложи на операция на крака, тъй като лечението не е дало резултат.

Добрите новини са свързани със завръщането на младия грузинец Шола Соретире, както и с пристигането на новото попълнение Том Луше от френския Ница. 23-годишният централен полузащитник вчера пристигна в Солун, от днес тренира с новите си съотборници, а ПАОК прави всичко възможно да го картотекира за мача в четвъртък на стадион „Тумба“, който е с начален час 20:45 часа.

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Реваншът е седмица по-късно в Брюксел, а ПАОК в предния кръг отстрани Динамо (Киев). Ако преодолее белгийците, тимът от Солун ще има гарантирано място в Лигата на конференциите и ще спори в плейофа за място в Лига Европа.

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