Не просто трофей: защо Лигата на нациите не трябва да бъде подценявана

Емоциите от Световното първенство през лятото вече отминават, но календарът не дава почивка. Този четвъртък започва Лигата на нациите 2026/27. Този турнир е важен и защото дава възможност за спечелването на директна квота за Евро 2028.

Участниците на континенталния турнир ще бъдат 24, а част от съдбата на местата за тях ще се реши именно в това състезание. Да се пренебрегва Лигата на нациите, смятайки я за луксозна витрина за приятелски мачове, би било грешка.

Механизмът на жребия за Европейското първенство

Крайното класиране в Лигата на нациите ще определи урните за жребия за квалификационните групи за Евро 2028, чиито мачове са насрочени за 2027 г. Четирите победителя в групите от Лига А ще имат сигурността, че ще бъдат поставени като водачи на групи и ще играят в група от четири, а не от пет отбора, което означава по-малко двубои и по-малко рискове.

Групите ще бъдат 12, съставени от четири или пет отбора, и ще включват и четирите страни домакини на Евро 2028: Англия, Шотландия, Ирландия и Уелс. Поне две от тях със сигурност ще участват, тъй като е предвидено спасяване за евентуални домакини, които не успеят да се класират на терена.

Предпазната мрежа на плейофите

Дванадесетте победители в групите и осемте най-добри втори отбора ще си осигурят директно класиране, заемайки 20 от 24-те налични места. Ако сред тях са и четирите домакина, ще останат четири свободни места. Всяко спасяване на домакин ще елиминира по едно от тях, докато останат две или три.

За разпределянето на оставащите позиции отново влиза в игра Лигата на нациите. Плейофните потоци, които ще бъдат определени, когато стане ясен точният брой на свободните места, ще изправят едни срещу други вторите отбори от групите, които не са се класирали директно, и отборите, постигнали най-добри резултати в Лигата на нациите, без да са спечелили квота. Така доброто класиране гарантира последен шанс, в случай че пътят в квалификационната група за Евро 2028 се обърка.

Същата схема – за да дадем скорошен пример – позволи на Швеция да играе плейоф за класиране на Мондиала през 2026 г. и ще се завърне и за изданието през 2030 г.

Турнир със значение и в икономически план

Основана през 2018 г. и организирана от УЕФА, Лигата на нациите се провежда на всеки две години и на практика замени международните приятелски срещи, разделяйки националните отбори в четири хомогенни дивизии, за да гарантира равностойни сблъсъци със залог.

Икономическият аспект също заслужава внимание. Няма единна награда за шампиона: федерациите получават преди всичко такса за участие, която варира според лигата, към която се добавя бонус на същата стойност за победителя в групата. За национален отбор от Лига А това означава достигане до 4,5 милиона евро преди елиминационната фаза. Четирите отбора, достигнали финалната фаза, получават и допълнителна премия, свързана с класирането, а този, който спечели трофея след победа в групата си, може да достигне до 10,5 милиона евро фиксирани плащания.

Тази сума не е окончателна, тъй като може да се увеличи благодарение на дял от приходите от билети за финалите. Плащанията от УЕФА са предназначени за федерациите, а не за играчите, за които евентуални премии или бонуси за участие зависят от вътрешните споразумения на всяка федерация.

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