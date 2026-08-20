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Десподов отново не бе в групата, ПАОК се скъса да пропуска и се очертава тежък реванш в Норвегия

  • 20 авг 2026 | 22:45
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Десподов отново не бе в групата, ПАОК се скъса да пропуска и се очертава тежък реванш в Норвегия

Кирил Десподов отново не бе в групата на клубния си ПАОК, който направи равенство 1:1 в домакинството на “Тумба” срещу тима на Бран в първия плейофен мач от най-ниско ранкирания турнир под шапката на УЕФА Лига на конференциите. Гърците отправиха над 20 удара, но бяха напът да загубят, след като Кристиан Ериксен (57’) откри за скандинавците, а солунчани изравниха малко преди края чрез Абдул Рахман Баба (80’).

Конкретно за Десподов още преди десетина дни се твърдеше, че се възстановява още повече и е пред завръщане след дългата си контузия, но той отново не попадна сред избраниците на Алесио Лиши. Това бе само част от тревогите на старши треньора на гърците, след като в реванша срещу Андерлехт от Лига Европа миналия четвъртък голмайсторите Андрия Живкович и Александър Йеремейеф получиха директни червени картони и бяха наказани за днешния мач.

Първото полувреме бе доста странно за “двуглавите” орли, при които малко преди почивката се оказа, че имат едва 39 процента от притежанието на топката. Въпреки това те буквално се скъсаха да пропускат и отправиха цели 16 удара, а в 3 случая на стража Матиас Дингеланд му се наложи да хваща топката.

Така след почивката домакините бяха болезнено наказани и Ериксен разпечата вратата, пазена от Иржи Павленка след асистенция на Йоахим Солтвед.

Скандинавците демонстрираха и доста грубости, като цели трима от норвежките титуляри си изкараха жълти картони. Един от тях бе авторът на асистенцията Солтвед. Това обаче бе едва второ официално предупреждение за него от началото на европейската кампания, което означава, че и след седмица ще може да бъде дразнител за гърците.

Все пак усилията на ПАОК бяха възнаградени и Абдул Рахман Баба съумя да изравни десетина минути преди края на редовното време. Това стана след редица пропуски от игрови ситуации и в крайна сметка статичните положения влязоха в сила, като попадението на ганаеца падна след изпълнение на ъглов удар.

Това бе само един от общо осемте корнера, които домакините изпълниха, а до последния съдийски сигнал стреляха общо 23 пъти по посока съперниковата врата. В това отношение гърците ще трябва да вземат пример от съперника си, който имаше само един точен удар в хода на двубоя и го превърна в попадение.

Така Бран потегли към Скандинавския полуостров за реванша с изключително изгоден резултат и пред своя публика ще може да се надява да стигне и до основната схема на турнира. ПАОК е пред това да продължи много тежката си 2026 г., която започна с амбициите да преследва шампионската титла в Гърция, а в крайна сметка дори не спечели квота за Шампионската лига, след което отпадна и от Лига Европа.

Какво точно ще се случи, остава да разберем от реванша, който предстои идната седмица на 27 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време.

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