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Ръсел със значително предимство преди квалификацията в Италия

  • 5 сеп 2026 | 14:41
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Ръсел със значително предимство преди квалификацията в Италия

Джордж Ръсел завърши финалната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Италия във Формула 1 със значително предимство пред най-близките си преследвачи.

В рамките на финалния час за подготовка на „Монца“ пилотът на Мерцедес завъртя най-бърза обиколка за 1:22.219 без да се възползва от въздушна струя, каквато той и съотборникът му Андреа Кими Антонели упражняваха в първия сектор. Както е известно лидерът в шампионата ще бъде наказан и ще стартира от дъното на колоната утре, така че за него няма да бъде проблем да помогне на своя колега в битката за полпозишъна.

Все пак Ръсел записа най-доброто си време с чиста писта пред себе си, а с него той изпревари с 0.226 секунди Люис Хамилтън, който разполагаше с отлична въздушна струя зад двете коли на Макларън в своя рекорден тур. Точно зад седемкратния шампион в тази обиколка се движеше и Макс Верстапен, който зае третото място с пасив от 0.350 спрямо Ръсел.

Антонели остана на четвъртата позиция пред световния шампион Ландо Норис, който оформи челната петица. В топ 10 в края на последната тренировка в Храма на скоростта влязоха още Шарл Леклер, Арвид Линдблад, Оскар Пиастри, Пиер Гасли и Франко Колапинто.

Финалният час за подготовка на „Монца“ мина без значителни инциденти с изключение на едно завъртане за Лиам Лоусън в първия шикан. По-късно Ръсел блокира Пиастри в „Лесмо 1“, но стюардите разгледаха инцидента и прецениха, че няма нужда от допълнително разследване, тъй като става дума за блокиране в тренировка. Със сигурност обаче, ако това се случи в квалификацията, такова ще има и най-вероятно то ще бъде последвано от наказание.

Квалификационната битка преди надпреварата за Гран При на Италия, 13-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще започне днес в 17:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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