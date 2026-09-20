Макс Верстапен призна: Сериозно обмислях да напусна Формула 1

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен разкри, че е обмислял сериозно да се оттегли от Формула 1 в края на сезон 2026, въпреки че миналия месец подписа нов договор с Ред Бул, който го обвързва с тима поне до края на 2030 година.

Бъдещето на нидерландеца беше поставено под въпрос по-рано тази година, когато той изрази сериозни притеснения относно новите правила, въведени през настоящия сезон. Тези автомобили предизвикаха оплаквания и от редица други пилоти на стартовата решетка.

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В допълнение, Ред Бул отбеляза спад в конкурентоспособността си, като базираният в Милтън Кийнс отбор е единственият в топ четири на класирането, който все още не е спечелил състезание през кампанията. Преди да подпише удължаването на договора си с Ред Бул през август, Верстапен не беше категоричен относно бъдещето си.

„Е, или напускаш, или не – така че решението е 50 на 50“, отговори Верстапен в интервю за BILD, когато беше попитан колко близо е бил до напускане на световния шампионат.



„Сериозно обмислях да се откажа. Но в крайна сметка обичам състезанията. Нямам какво повече да доказвам. Аз съм четирикратен световен шампион и постигнах всичко, което някога съм искал, още след първата си титла. Не се състезавам за историческите книги, а за себе си, за отбора и за нашите фенове. Ето защо в крайна сметка това беше лесно решение“, добави нидерландецът.

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Ред Бул преминава през труден сезон, а Верстапен се намира в най-дългата си серия без победа от 2017 насам. Въпреки това той настоява, че все още изпитва удоволствие от спорта, въпреки притесненията си относно настоящите правила и позицията на отбора.

„Да. Очевидно би било още по-забавно, ако печелех всеки уикенд, но в момента колата просто не е способна на това. Това е нормално, защото сме на прав път и сме добър отбор““, каза той

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През последните години тимът беше засегнат и от напускането на няколко ключови фигури от ръководния персонал, но Верстапен омаловажи влиянието на тези промени.

„Много хора дойдоха и си отидоха през последните месеци и години, така че някои неща трябваше да се пренастроят, но сега се сработихме като екип. Всички вярват, че ще се върнем на върха. Всички даваме всичко от себе си, за да постигнем тази цел – и е много забавно“, завърши пилотът.

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Снимки: Gettyimages