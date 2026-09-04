Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел оглави класирането в края на втората свободна тренировка преди Гран При на Италия, изпреварвайки Шарл Леклер и съотборника си Андреа Кими Антонели във втория час за подготовка на „Монца“.

Ръсел стигна до първото място с обиколка за 1:22.559, която той завъртя с меките гуми на Пирели по време на квалификационните симулации в средата на сесията. С нея той завърши на 0.120 секунди пред Леклер и на 0.141 пред съотборника си Антонели.

Четвърти с пасив от 0.384 се нареди световният шампион и победител от последните две състезания в Унгария и Нидерландия, а петицата оформи Люис Хамилтън с Ферари. Седемкратния шампион регистрира изоставане от 0.457 спрямо бившия си съотборник Ръсел.

Hamilton locks up on the approach to Turn 1 and takes the escape road



Twenty minutes to go in FP2



TOP 10

Russell

Leclerc

Antonelli

Norris

Hamilton

Piastri

Lindblad

Bearman

Verstappen

Tsunoda#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/k13Bj2jQiH — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

В топ 10 в края на петъчния ден в Храма на скоростта влязоха още Оскар Пиастри, Арвид Линдблад, Оливър Беарман, Макс Верстапен и Юки Цунода. За Верстапен това беше първата поява на пистата този уикенд, след като по-рано нидерландецът беше заменен от Аюму Иваса в първата тренировка. Освен за него, същото важеше още за Пиер Гасли, Алекс Албон и Серхио Перес, които отстъпиха своите коли съответно на Паул Арон, Люк Браунинг и Колтън Херта.

В хода на втората тренировка на „Монца“ имаше няколко по-значими инцидента, а първият от тях настъпи още в началните минути, когато движещият се с доста ниска скорост Ланс Строл се изпречи на пътя на идващия с висока скорост Норис в спирането за първия шикан. По-късно Леклер се завъртя на изхода от втория шикан, но продължи, а малко след това Франко Колапинто стъпи с четирите си гуми в чакъла в зоната за сигурност на изхода от „Аскари“, но аржентинецът също се опази от контакт и продължи участието си.

Уикендът за Гран При на Италия, 13-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи утре в 13:30 часа българско време с третата и последна свободна тренировка на „Монца“.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages