Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел оглави класирането в края на втората свободна тренировка преди Гран При на Италия, изпреварвайки Шарл Леклер и съотборника си Андреа Кими Антонели във втория час за подготовка на „Монца“.
Ръсел стигна до първото място с обиколка за 1:22.559, която той завъртя с меките гуми на Пирели по време на квалификационните симулации в средата на сесията. С нея той завърши на 0.120 секунди пред Леклер и на 0.141 пред съотборника си Антонели.
Четвърти с пасив от 0.384 се нареди световният шампион и победител от последните две състезания в Унгария и Нидерландия, а петицата оформи Люис Хамилтън с Ферари. Седемкратния шампион регистрира изоставане от 0.457 спрямо бившия си съотборник Ръсел.
В топ 10 в края на петъчния ден в Храма на скоростта влязоха още Оскар Пиастри, Арвид Линдблад, Оливър Беарман, Макс Верстапен и Юки Цунода. За Верстапен това беше първата поява на пистата този уикенд, след като по-рано нидерландецът беше заменен от Аюму Иваса в първата тренировка. Освен за него, същото важеше още за Пиер Гасли, Алекс Албон и Серхио Перес, които отстъпиха своите коли съответно на Паул Арон, Люк Браунинг и Колтън Херта.
В хода на втората тренировка на „Монца“ имаше няколко по-значими инцидента, а първият от тях настъпи още в началните минути, когато движещият се с доста ниска скорост Ланс Строл се изпречи на пътя на идващия с висока скорост Норис в спирането за първия шикан. По-късно Леклер се завъртя на изхода от втория шикан, но продължи, а малко след това Франко Колапинто стъпи с четирите си гуми в чакъла в зоната за сигурност на изхода от „Аскари“, но аржентинецът също се опази от контакт и продължи участието си.
Уикендът за Гран При на Италия, 13-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи утре в 13:30 часа българско време с третата и последна свободна тренировка на „Монца“.
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages