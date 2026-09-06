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Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

  • 6 сеп 2026 | 15:00
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Време е за най-бързата надпревара във Формула 1, а именно Гран При на Италия от легендарната „Монца“. От полпозишъна в Храма на скоростта ще потегли Пиер Гасли, който ще раздели първата редица с Джордж Ръсел.

Зад тях от втория ред след наказанието на Оскар Пиастри ще стартират пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън, а Макс Верстапен и Пиастри ще застанат на третата редица. Топ 10 на стартовата решетка ще допълнят Франко Колапинто, Ландо Норис, Арвид Линдблад и Габриел Бортолето. След наказанието си за използването на допълнителни компоненти в своята задвижваща система лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели ще започне домашното си състезание от 19-то място.

Надпреварата за Гран При на Италия, 13-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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