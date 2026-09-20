Мартин Чой след отпадането от "Бол д'Ор": За първи път гърмим двигател на Кавазаки

Мартин Чой и неговите съотборници в Team Racing 85 се движеха на много добра позиция в състезанието „Бол д'Ор“, но отпаднаха в неделната сутрин с повреда в двигателя на техния мотор на Кавазаки. Пред Sportal.bg българският състезател Чой разказа малко повече за проблема, който доведе до отпадането на екипажа му от 24-часовата битка на „Пол Рикар“.

„За съжаление да. Това е, което си говорихме преди старта, тази писта, за съжаление, крие тези слабости, тъй като правата „Мистрал“ е много тежка за двигателите. За съжаление, 19 часа на много силен труд, на много силно темпо и много постоянни времена... Успяхме да стигнем до пета позиция, вървяхме с много, много силно темпо, но, за съжаление, повреда в двигателя ни извади от състезанието. Много ни заболя, защото много се раздадохме и резултатът, който бяхме постигнали, беше изключителен.



„Всичко вървеше по план, бяхме супер постоянни, супер бързи, нямахме абсолютно никакви проблеми и, за съжаление, сутринта, мисля, че беше някъде към 8:30 часа, в петия ми поред стинт, още в първата обиколка чух някакъв шум около двигателя. По принцип, след 19-20 часа е нормално да се чуват разни шумове, принципно Кавазаки е много издръжлив и бърз мотор. За първи път гърмим двигател с Кавазаки, вече пета година карам такъв мотор, никога досега не сме имали проблеми със самия двигател, но това е състезанието, това е ендуранса. Много отбори отпаднаха, за съжаление лошият късмет ни достигна и нас 5 часа преди финала. Както тръгнах да казвам, чух, че има шум и „Мистрал“ в първия завой моторът просто не издържа“, обясни Чой пред Sportal.bg.