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Мартин Чой след отпадането от "Бол д'Ор": За първи път гърмим двигател на Кавазаки

  • 20 сеп 2026 | 14:23
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Мартин Чой и неговите съотборници в Team Racing 85 се движеха на много добра позиция в състезанието „Бол д'Ор“, но отпаднаха в неделната сутрин с повреда в двигателя на техния мотор на Кавазаки. Пред Sportal.bg българският състезател Чой разказа малко повече за проблема, който доведе до отпадането на екипажа му от 24-часовата битка на „Пол Рикар“.

Повреда извади Мартин Чой от „Бол д’Ор“
Повреда извади Мартин Чой от „Бол д’Ор“

„За съжаление да. Това е, което си говорихме преди старта, тази писта, за съжаление, крие тези слабости, тъй като правата „Мистрал“ е много тежка за двигателите. За съжаление, 19 часа на много силен труд, на много силно темпо и много постоянни времена... Успяхме да стигнем до пета позиция, вървяхме с много, много силно темпо, но, за съжаление, повреда в двигателя ни извади от състезанието. Много ни заболя, защото много се раздадохме и резултатът, който бяхме постигнали, беше изключителен.

„Всичко вървеше по план, бяхме супер постоянни, супер бързи, нямахме абсолютно никакви проблеми и, за съжаление, сутринта, мисля, че беше някъде към 8:30 часа, в петия ми поред стинт, още в първата обиколка чух някакъв шум около двигателя. По принцип, след 19-20 часа е нормално да се чуват разни шумове, принципно Кавазаки е много издръжлив и бърз мотор. За първи път гърмим двигател с Кавазаки, вече пета година карам такъв мотор, никога досега не сме имали проблеми със самия двигател, но това е състезанието, това е ендуранса. Много отбори отпаднаха, за съжаление лошият късмет ни достигна и нас 5 часа преди финала. Както тръгнах да казвам, чух, че има шум и „Мистрал“ в първия завой моторът просто не издържа“, обясни Чой пред Sportal.bg.

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Снимки: Sportal.bg

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