Гран При на Австрия: Акоста поведе, след като изпревари Мартин (следете на живо)

Изключително вълнуващата битка за титлата в MotoGP през 2026 година продължава с Гран При на Австрия, а от полпозишъна на „Ред Бул Ринг“ потегли лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин. Компания на испанеца на първата редица правеха неговият най-сериозен конкурент в борбата за титлата Марк Маркес и големият фаворит за победата край Шпилберг Педро Акоста.

Старт - Отличен старт за Мартин, който запази първото си място, а зад него съотборникът му Бедзеки прогресира с две места, за да се изкачи на втората позиция пред Огура, който също успя да изпревари Акоста и Марк Маркес.

1/28 - Бедзеки се подаде от вътрешната страна на Мартин в подхода за шестия завой, но се отказа да атакува съотборника си. В същото време Акоста изпревари Марк Маркес и се изкачи на четвъртото място.

2/28 - Много късно спиране на Бедзеки за първия завой, което му позволи да поведе в надпреварата, изпреварвайки Мартин. Мартинатора обаче контрира успешно в третия завой и си върна първото място.

Акоста се върна в тройката, след като се справи в Огура в шестия завой. Испанецът се движеше на само 0.4 зад двамата пилоти на Априлия, които продължаваха да си оспорват лидерството.

4/28 - Акоста направи най-бърза обиколка в третия тур, която му позволи да се залепи за Бедзеки, след което атакува успешно италианецът в подхода за шикана в началото на четвъртата обиколка.

5/28 - Отпред Мартин водеше със само 0.2 пред Акоста, а Бедзеки беше изостанал на секунда зад пилота на КТМ след грешка в края на четвъртия тур.

8/28 - Мартин влезе малко по-дълбоко в четвъртия завой, което позволи на Акоста да помисли за атака на изхода от кривата. Пилотът на КТМ обаче не можа да се възползва и дори върна леко газта, за да не се стигне до контакт между него и Мартинатора.

9/28 - Страхотно ускорение на Акоста от първия завой му позволи да поведе, изпреварвайки Мартин още преди спирането за шикана на втория завой. В третата крива пък Марк Маркес изпревари Огура, за да се изкачи на четвъртата позиция на 0.7 зад Бедзеки.

10/28 - Грешка на Марк Маркес в спирането за първия завой, която позволи на Огура отново да го задмине, а до средата на обиколката световният шампион загуби позиция и от Биндър, който изпревари своя съперник в третия завой.

11/28 - Нова неточност на Марк Маркес в първия завой, този път на изхода от кривата, което позволи на Алдегер да го изпревари и заводският пилот на Дукати се смъкна на седмата позиция.

13/28 - Алекс Маркес стана първият пилот, който отпада от днешното състезанието, след като падна в шикана на втория завой, докато беше атакуван от Фернандес в спора за 12-то място. Контакт между двамата испанци нямаше, просто по-малкият от братята Маркес се озова встрани от идеалната линия и загуби сцепление в предната си гума.

14/28 - В средата на дистанцията Акоста водеше с 0.6 пред Мартин, а Бедзеки се движеше на 0.9 зад двамата. По-назад, в средата на 14-ия тур, Алдегер успя да изпревари Биндър и да се изкачи на петото място, но на близо три секунди зад Огура, който се движеше четвърти.

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Снимки: Gettyimages