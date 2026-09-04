Пилотите на Ферари окупираха челото в първата тренировка в Италия

Пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън окупираха челото в края на първата свободна тренировка преди домашната за Скудерията Гран При на Италия на „Монца“.

В Храма на скоростта Леклер зае първото с обиколка за 1:23.008, която му позволи да изпревари с 0.173 секунди своя съекипник Хамилтън, като и двамата използваха средно твърдите гуми на Пирели в най-бързите си турове. В същото време Джордж Ръсел, Лиам Лоусън и Андреа Кими Антонели, които се класираха зад пилотите на Ферари, бяха с меката смес, но и това не им помогна да изпреварят Черните кончета.

Ръсел завърши сесията с пасив от 0.304, докато Лоусън и Антонели изостанаха със съответно 0.425 и 0.636 от Леклер. Зад първите петима в топ 10 в края на първия час за подготовка на „Монца“ влязоха още световният шампион Ландо Норис, Арвид Линдблад, Габриел Бортолето, Франко Колапинто и Оскар Пиастри.

Участие в първата тренировка в Италия взеха и четирима млади пилоти, като най-бърз от тях беше Паул Арон, който седна в колата на Пиер Гасли. Естонецът се класира на 11-то място, а другите новаци бяха Люк Браунинг, Аюму Иваса и Колтън Херта, които смениха съответно Алекс Албон в Уилямс, Макс Верстапен в Ред Бул и Серхио Перес в Кадилак.

Aero rakes aplenty 👀



Ayumu Iwasa is piloting Max Verstappen's Red Bull is this first practice session #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/HIokoWkjt7 — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

От тях най-лош късмет имаше Херта, който успя да направи само една летяща обиколка преди колата му да се повреди и той да спре на пистата между завоите „Лесмо“. Заради спрелия болид на американеца сесията беше спряна с червен флаг за няколко минути, тъй като маршалите имаха проблем с преместването на автомобила в безопасна позиция.

🔴 RED FLAG 🔴



The drivers return to the pits as marshals recover the Cadillac #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OK4oloJvZ7 — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

Уикендът за Гран При на Италия, 13-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 17:00 часа българско време с втората свободна тренировка на „Монца“.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages