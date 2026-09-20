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Максимо Килес докосва титлата в Moto3 след трета поредна победа

  • 20 сеп 2026 | 12:44
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Максимо Килес докосва титлата в Moto3 след трета поредна победа

Максимо Килес спечели третата си поредна и общо девета победа от началото на сезона в клас Moto3 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австрия.

Килес стартира четвърти и в началото на дистанцията от 20 обиколки той запази позицията си зад Давид Алманса, Брайън Уриарте и Алваро Карпе, които бяха в челото. В третия тур Килес се изкачи на второто място, след като първи изпревари Уриарте в третия завой, а след това задмина и неговия съотборник Карпе в подхода за предпоследната крива.

Така битката за победата на „Ред Бул Ринг“ се превърна в поредния дуел между Алманса и Килес, които си оспорваха победите и в последните две състезания в Арагон и Сан Марино. Днес обаче спорът се реши много рано, а това се случи след грешка на Алманса, който в опита си да се откъсне от Килес падна в шикана на втория завой в осмия тур, след като загуби сцепление в предната си гума.

Тази грешка на пилота на ИнтактГП позволи на Килес да поведе, а доминаторът от началото на сезона нямаше нужда от втора покана и с контролирано каране до финала стигна до победата. При минаването покрай карирания флаг Килес спечели с аванс от 2.3 секунди пред Уриарте, а тройката на 7.3 зад победителя оформи Карпе.

Във финалните обиколки най-интересна беше битката за четвъртото място, в която участваха цели осем пилота. В крайна сметка Еди О'Шей завърши четвърти пред Гуидо Пини, Кейси О'Горман, Адриан Крусес, Марко Морели, Хаким Даниш, Рюсей Яманака и Джоел Келсо, които бяха част от тази група. Последните четири места в зоната на точките бяха заети от Валентин Пероне, Веда Пратама, Матео Бертели и Джоел Естебан, който беше наказан с цели четири дълги обиколки заради нарушения на границите на трасето.

В генералното класиране Килес е лидер с актив от 306 точки и аванс от цели 131 пред Карпе, който днес изпревари Алманса, чието изоставане от лидера е 132 пункта. Преднината на Килес означава, че той ще може да си гарантира титлата още в Гран При на Япония, като за целта той ще трябва да си тръгне от „Мотеги“ с аванс от поне 150 точки.

Надпреварата в Страната на изгряващото слънце, с която ще започне традиционното азиатско турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, ще се проведе на 4 октомври.

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Снимки: Gettyimages

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