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Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
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Никола Цолов започна десетия кръг за сезона във Формула 2 с четвърто време в скъсената тренировка на легендарната „Монца“.

Българския лъв даде най-добро време от 1:32.486 в рамките на подготвителната сесия в Храма на скоростта. Това му отреди четвъртото място с изоставане от 0.529 секунди спрямо Алекс Дън, който оглави класирането с обиколка за 1:31.957, като ирландецът беше единственият, който слезе под 1:32 в рамките на тренировката.

Зад Дън в тройката влязоха още Оливър Гьоте и Нико Вароне, които изостанаха със съответно 0.170 и 0.506 от него. В топ 10 зад първите трима и Цолов попаднаха още Роман Билински, Джошуа Дюрксен, Мартиниус Стеншорн, Ноел Леон, Рафаел Камара и Тасанапол Интрапувашак.

По регламент тренировка на „Монца“ трябваше да продължи 45 минути, но последните 17 от тях минаха при червен флаг. Сесията беше спряна след доста тежка катастрофа на Колтън Херта на изхода от „Лесмо 2“, която нанесе поражения и по предпазните заграждения, които не бяха възстановени навреме, за да може тренировката да бъде подновена.

Десетият състезателен уикенд за сезона във Формула 2 ще продължи в 15:55 часа българско време с квалификацията в Храма на скоростта.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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