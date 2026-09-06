Формула 2 от "Монца": Цолов с една позиция напред след старта (следете на живо)

Десетият кръг за сезона във Формула 2 приключва с основното състезание на „Монца“, в което Никола Цолов стартира от деветата позиция на стартовата решетка след наказанието, което му беше наложено.
Най-интересното от основното състезание от Формула 2 на "Монца":
Очаквано пилотите масово избраха да започнат надпреварата със супер меките гуми на Пирели. Единствените изключения бяха тръгналите 18-ти и 20-ти Фитипалди и Херта, които стартираха с меките сликове.
Старт - Добър старт за Цолов, който изпревари Гьоте още при потеглянето, след което се опази от удари в първия шикан. Българския лъв имаше шанс да атакува и Стеншорн в спирането за втория шикан, но реши да не рискува излишно. Отпред Камара скъси първия шикан и загуби лидерството от съотборника си Дюрксен.
4/30 - Камара с категорична атака срещу Дюрксен в края на старт-финалната права, която му позволи да поведе пред съотборника си. Цолов продължаваше да се движи осми, на около половин секунда зад Стеншорн.
5/30 - Дюрксен използва DRS на старт-финалната права и отново се изкачи на първото място, изпреварвайки Камара. В топ 12 реално разликите бяха минимални и пилотите се движеха в DRS влакче.
6/30 - Нова размяна на лидерската позиция между съотборниците в Инвикта, а плътно зад тях се движеха Интрапувашак, Дън, Леон, Мията, Стеншорн, Цолов, Бенет и Гьоте, които оформяха зоната на точките. В края на обиколката Дюрксен се насочи към пит-лейна за своето задължително спиране, като никой не последва парагвайския състезател.
7/30 - Дън, Леон, Бенет, Вароне, Мини, Херта, Виягомес и Шийлдс също влязоха в бокса за своите задължителни смени на гуми. При връщането си на пистата всички те се озоваха зад спрелия обиколка по-рано Дюрксен. Причината за спирането на Херта беше повреда на предното крило, причинена от контакт с Монтоя.
8/30 - Цолов се доближи опасно до Стеншорн в края на старт-финалната права, но отново избра да не рискува излишно с атака в първия шикан. В края на обиколката Камара, Интрапувашак, Мията, Стеншорн, Цолов, Гьоте, Ван Хьопен, Боя и Билински също влязоха в бокса. При връщането на пистата всички те се озоваха зад Дюрксен, като Цолов беше прескочен и от Бенет.
9/30 - Цолов най-накрая се справи със Стеншорн, след като Българския лъв атакува във втория шикан със студените гуми, а в опита да направи късно спиране Стеншорн мина напряко и съответно беше принуден да отстъпи позицията на Цолов.
Снимки: Red Bull Content PoolДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google