Исан Гевара триумфира в Австрия, но Гонсалес продължава да води комфортно в Moto2

Исан Гевара спечели своята втора победа от началото на сезона в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австрия. По този начин испанският пилот на Прамак завоюва първия си успех от повече от четири месеца, като за последно той спечели в Гран При на Франция на 10 май.

Гевара стартира от средата на втората редица и успя да поведе още преди края на първата обиколка на днешната надпревара на „Ред Бул Ринг“. След това той наложи темпо, което се оказа непосилно за неговите конкуренти и в края на дистанцията от 23 тура спечели с аванс от 1.7 секунди пред стартиралия от полпозишъна Филип Салач.

First win since the #FrenchGP by @izanguevara28 👏



And it came at a KEY MOMENT of the season 💪#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/4dIwltYzVe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2026

Най-опасният момент за Гевара по пътя към победата дойде в края на 17-ия тур, когато той беше много близо до това да падне в предпоследния завой. Все пак испанецът успя да хване машината си и след минаване през зоната за сигурност продължи. В следващата обиколка Гевара върна съвсем леко темпото си, което, в комбинация в грешката, му коства малко над секунда от преднината му пред Салач. След това леко отстъпление обаче пилотът на Прамак възстанови темпото си и кара без повече проблеми до финала.

Завършилият втори Салач прекара първата половина на дистанцията зад Иван Ортола, след като беше изпреварен от него и Гевара в края на първия тур. Чехът обаче успя да намери път покрай своя съперник в спирането за четвъртия завой в 11-та обиколка, но нямаше сили да настигне откъсналия се в челото Гевара.

Трети финишира Давид Алонсо, който също успя да се справи в Ортола, изпреварвайки своя съперник в подхода за третия завой в 15-ия тур. Две обиколки по-късно Ортола загуби позиция и от лидера в шампионата Мануел Гонсалес, който финишира четвърти, а Ортола остана пети.

Maybe not the result that @18manugonzalez wanted but still important points were secured 👊#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/tcskz4j5x2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2026

Алонсо Лопес пресече финалната линия на шестото място пред Дани Олгадо, Бари Балтус, Дениз Ончу и Лука Лунета, които оформиха челната десетка. Точки от надпреварата за Гран При на Австрия в Moto2 взеха още Дани Муньос, Хосе Антонио Руеда, Арон Канет, Тони Арболино и Джо Робъртс.

В генералното класиране Гонсалес остава начело с актив от 245.5 точки и комфортен аванс от 35.5 пред днешния победител Гевара. Тройката с пасив от 77 пункта оформя Ортола, който води с 13.5 пред Алонсо в битката за третото място.

Сезонът в Moto2 ще продължи след две седмици с Гран При на Япония. Уикендът в Страната на изгряващото слънце ще постави началото на традиционното азиатско турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, което ще включва спирки още в Индонезия, Австралия, Малайзия и Катар преди сезонът да завърши в Португалия и Валенсия.

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Снимки: Gettyimages