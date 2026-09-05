Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

Никола Цолов увеличи своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 2 след спринта на „Монца“, в който Българския лъв стартира осми и завърши пети.

След наказанието си от три позиции Цолов се озова в опасна част от колоната, в която често виждаме инциденти. За щастие Българския лъв успя да се опази и с няколко много премерени атаки във втората половина на дистанцията от 21 обиколки стигна до петото място.

Наказаха Никола Цолов след квалификацията на "Монца"

По този начин той прибави нови четири точки към своя актив и след нулите на най-близките му преследвачи Габриеле Мини и Рафаел Камара увеличи аванса си пред тях. Мини финишира на десетото място, след като стартира 14-ти, докато Камара отпадна след контакт с Нико Вароне в петата обиколка.

Така преди утрешното основно състезание, в което Камара ще стартира от полпозишъна, а Цолов ще потегли девети, Българския лъв води с актив от 171 точки и аванс от 24 пред Мини и 26 пред Камара. Бразилецът ще навакса два пункта от своя пасив още на старта утре, когато към неговия актив ще бъдат добавени двете бонус точки, които той си заслужи с победата си в квалификацията вчера.

Иначе победата днес грабна съотборникът на Камара в Инвикта Джошуа Дюрксен, който триумфира от седмото място на старта. Втори завърши стартиралият от полпозишъна Джон Бенет, а на подиума се качи и Оливър Гьоте. Съотборникът на Цолов в Кампос Ноел Леон остана четвърти пред Българския лъв, Мартиниус Стеншорн, Алекс Дън и Лорън ван Хьопен, които оформиха зоната на точките.

Десетият състезателен уикенд за сезона във Формула 2 ще приключи утре с основното състезание, което е предвидено за 10:45 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 30 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. Надпреварата ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Най-интересното от спринтовата надпревара от Формула 2 на "Монца":

Grab the snacks, it's time for the Sprint 🍿🤩



Follow all the action via live timing ⏱️👉 https://t.co/qLgyAl7LUL#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/ai56icQeNh — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

Старт - Цолов не потегли по най-добрия възможен начин, но с доброто си позициониране в първите завои успя да напредна с една позиция, изпреварвайки Дън, който стартира шести.

LIGHTS OUT ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LAP 1 / 21



WE'RE RACING IN MONZA!!! 🤌



John Bennett gets a great start and leads the way whilst Tasanapol Inthraphuvasak jumps up to P2 after a great start ⬆️#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/o5gYDXoEoc — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

2/21 - С помощта на DRS на правата преди "Параболика" Цолов се доближи до Мията и изпревари японеца на влизането в последния завой.

3/21 - На старт-финалната права Мията беше изпреварен и от съотборника на Цолов в Кампос Леон, който опита атака и срещу Българския лъв в първия шикан, но тя беше парирана от Цолов.

LAP 3 / 21



P2 BATTLES ⚔️



Inthraphuvasak defends from Goethe to maintain P2, but allows Joshua Duerksen to fight his way through into P3 🥊#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/HoLRPww1BT — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

4/21 - Втора поредна обиколка, в която пилотите на Кампос бяха един до друг в първия шикан, като и този път Цолов запази позицията си пред Леон. Мексиканецът обаче не се отказа и се пребори с Българския лъв в средата на обиколката, изпреварвайки го в "Лесмо 1".

5/21 - Кола за сигурност! Цолов беше атакуван много агресивно от Дън в спирането за първия шикан, което се отрази на ускорението на Българския лъв на изхода от комплекса и той беше изпреварен от Мията. В същото време верижна реакция принуди Камара да намали рязко и той беше ударен от Вароне, което завъртя бразилеца. При опита си да се върне в състезанието той изгаси двигателя на своята кола и напусна днешната битка. Това наложи появата на колата за сигурност, за да могат маршалите да отместят болида на Камара.

LAP 5 / 21



Dürk gets it done 👊



He slipstreams his way past Inthraphuvasak to move up to P2 #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/YL22TPqSXu — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

6/21 - Рестарт! Маршалите отстраниха бързо колата на Камара и състезанието беше възобновено след само една обиколка зад колата за сигурност.

7/21 - Много агресивен Цолов веднага след рестарта, което позволи на Българския лъв да си върне загубената от Мията позиция моментално.

LAP 7 / 21



🟢 GREEN FLAGS 🟢



Bennett gets us back underway as he defends from Duerksen #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/LpmXxGUi0U — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

9/21 - В челото стартиралият седми Дюрксен поведе, след като изпревари Бенет с помощта на DRS на старт-финалната права. Британецът, който потегли от полпозишъна, не оказа никаква съпротива срещу своя много по-бърз съперник.

LAP 9 / 21



VAMOS JOSHUA! 🙌



The Paraguayan takes the race lead from Bennett with the aid of DRS along the main straight#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/RxOCeDRcL6 — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

10/21 - След хаотичните първи обиколки пилотите се поуспокоиха и започнаха да карат малко по-консервативно, без да предприемат рискови маневри. Цолов продължаваше да се движи седми, като непосредствено пред него бяха четирима пилоти (водачът на групата Интрапувашак, Стеншорн, Гьоте и Леон).

11/21 - Интрапувашак обърка спирането за първия шикан и мина напряко, което позволи на Стеншорн, Гьоте и Леон да го изпреварят. Цолов също имаше шанс да атакува, на остана в изключително вътрешна траектория в спирането за втория шикан, което го принуди да се откаже от атаката си.

LAP 11 / 21



Inthraphuvasak locks up and goes down the run-off area at Turn 1, dropping him down the order 👇



It's now Martinius Stenshorne in P3, ahead of Goethe and Noel León 👀#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/e6hCxXjukD — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

12/21 - Много премерена и чиста атака на Цолов срещу Интрапувашак в спирането за първия шикан, която позволи на Българския лъв да се изкачи на шестото място.

15/21 - Цолов се движеше на 1.4 секунди зад съотборника си Леон, след като загуби правото да използва DRS, докато беше задържан от Интрапувашак. Точно зад Цолов се движеше и Дън, който разполагаше с DRS, но не успяваше да се доближи достатъчно до Българския лъв, за да го атакува в нито една от трите зони в рамките на обиколката.

LAP 15 / 21



Goethe moves up 📈



The German driver gets the move done on Stenshorne and is now P3 🥉#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/2ZUaPthK3U — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

17/21 - Кола за сигурност! Спринтът беше неутрализиран за втори път, след като Билински изтърва колата си на изхода от "Аскари" в 16-та обиколка, след като атакува много агресивно последната част от тройния шикан. Това доведе до завъртане за поляка, чийто двигател изгасна и той напусна състезанието.

LAP 17 / 21



Roman Bilinski loses it coming out of the Ascari chicane and is out of the Sprint Race 😞



🟡 SAFETY CAR 🟡#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/EE43a59kbZ — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

Тази поява на автомобила за сигурност беше отлична новина за Цолов, който получи шанс да се доближи до съотборника си Леон и останалите пилоти пред него. Начело продължаваше да е Дюрксен, а зад него се движеха Бенет, Гьоте, Стеншорн, Леон, Цолов, Дън и Ван Хьопен, които оформяха зоната на точките.

19/21 - Рестарт! Този път маршалите имаха нужда от малко повече време, за да почистят пистата, тъй като колата на Билински беше в много необичайна позиция. Все пак тя беше отстранена от пистата, което позволи подновяването на спринта два тура преди края му.

LAP 20 / 21



🟢 GREEN FLAGS 🟢



A TWO-LAP SHOOTOUT FOR SPRINT RACE GLORY! 🤩#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/XNKWRtJ3Av — Formula 2 (@Formula2) September 5, 2026

20/21 - Цолов напредна с една позиция след здрава битка със Стеншорн, която продължи от първия шикан до "Лесмо 1". В крайна сметка тя завърши с успех за Българския лъв, който се изкачи на петата позиция.

21/21 - Стеншорн изпревари Цолов, скъсявайки втората част на първия шикан и норвежецът беше принуден да върне позицията на Българския лъв, което той стори още преди втория шикан. До края на обиколката Стеншорн имаше два шанса да използва DRS, но в нито един от случаите не успя да се доближи достатъчно до Цолов.

Финал - Джошуа Дюрксен спечелени спринта от Формула 2 на "Монца" пред Джон Бенет и Оливър Гьоте, които оформиха подиума, а Никола Цолов се класира пети.

Снимки: Red Bull Content Pool

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