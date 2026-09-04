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  3. Никола Цолов ще стартира двете състезания от "Монца" от третата редица

Никола Цолов ще стартира двете състезания от "Монца" от третата редица

  • 4 сеп 2026 | 16:36
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Никола Цолов ще стартира двете състезания от "Монца" от третата редица

Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов ще стартира двете състезания от десетия кръг за сезон 2026, който се провежда на легендарната „Монца“, от третата редица на стартовата решетка.

В квалификацията в Храма на скоростта Българския лъв се нареди на шестото място с най-добра обиколка от 1:31.736. С нея той завърши на 0.410 секунди зад Рафаел Камара, който завоюва петия си полпозишън от началото на годината с обиколка за 1:31.326, която бразилецът направи още в първото си излизане на пистата.

Преимуществото на Инвикта в квалификацията на „Монца“ беше затвърдено от Джошуа Дюрксен, който се класира втори, изоставайки с 0.057 зад Камара. Зад тях трети и четвърти в квалификацията останаха Алекс Дън и съотборникът на Цолов в Кампос Ноел Леон, а петицата оформи Мартиниус Стеншорн, който изпревари с 0.061 Цолов.

Тасанапол Интрапувашак, Ритомо Мията, Оливър Гьоте и Джон Бенет допълниха топ 10 в края на квалификацията. Така Бенет и Гьоте ще разделят първата редица на старта в утрешния спринт, в който Цолов ще потегли от петото място.

Квалификацията на „Монца“ мина без никакви съществени инциденти, въпреки че в края на стигна до традиционния хаос в борбата за въздушна струя. Това накара пилотите практически да спрат на обратната права, дебнейки се кой ще мигне пръв и ще поведе колоната за финалните летящи обиколки. Тази чест се падна на Роман Билински, който без въздушна струя се класиран 12-ти.

Десетият кръг за сезона във Формула 2 ще продължи утре в 15:15 часа българско време със спринтовата надпреварата, която ще бъде с продължителност от 21 обиколки и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

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Снимки: Gettyimages

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