Никола Цолов ще стартира двете състезания от "Монца" от третата редица

Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов ще стартира двете състезания от десетия кръг за сезон 2026, който се провежда на легендарната „Монца“, от третата редица на стартовата решетка.

В квалификацията в Храма на скоростта Българския лъв се нареди на шестото място с най-добра обиколка от 1:31.736. С нея той завърши на 0.410 секунди зад Рафаел Камара, който завоюва петия си полпозишън от началото на годината с обиколка за 1:31.326, която бразилецът направи още в първото си излизане на пистата.

A rapid lap from Rafael Câmara puts him on provisional pole 👀



The Brazilian with a 1:31.326 to put him top of the timesheets 🔝#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/r2VqnmnMxc — Formula 2 (@Formula2) September 4, 2026

Преимуществото на Инвикта в квалификацията на „Монца“ беше затвърдено от Джошуа Дюрксен, който се класира втори, изоставайки с 0.057 зад Камара. Зад тях трети и четвърти в квалификацията останаха Алекс Дън и съотборникът на Цолов в Кампос Ноел Леон, а петицата оформи Мартиниус Стеншорн, който изпревари с 0.061 Цолов.

NO ALEX! 😔



The Irishman locks up on his first flying lap on the entry to the Ascari chicane and goes through the gravel #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/iseue47Ty9 — Formula 2 (@Formula2) September 4, 2026

Тасанапол Интрапувашак, Ритомо Мията, Оливър Гьоте и Джон Бенет допълниха топ 10 в края на квалификацията. Така Бенет и Гьоте ще разделят първата редица на старта в утрешния спринт, в който Цолов ще потегли от петото място.

Квалификацията на „Монца“ мина без никакви съществени инциденти, въпреки че в края на стигна до традиционния хаос в борбата за въздушна струя. Това накара пилотите практически да спрат на обратната права, дебнейки се кой ще мигне пръв и ще поведе колоната за финалните летящи обиколки. Тази чест се падна на Роман Билински, който без въздушна струя се класиран 12-ти.

It wouldn't be a Monza Qualifying session without some slipstream games 😅#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/TUC51GSjGn — Formula 2 (@Formula2) September 4, 2026

Десетият кръг за сезона във Формула 2 ще продължи утре в 15:15 часа българско време със спринтовата надпреварата, която ще бъде с продължителност от 21 обиколки и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages