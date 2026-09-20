"Тайният код" на Мерцедес, който позволи на Антонели да спечели в Мадрид

Андреа Кими Антонели спечели осмата си победа от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Испания на изцяло новата полу-градска писта в Мадрид.

Триумфът на италианеца в испанската столица дойде след навременна поява на виртуалната кола за сигурност, която беше активирана заради болида на Ланс Строл, който се намираше в зоната за сигурност. Тази временна неутрализация на състезанието позволи не само на Антонели, но и на голяма част от останалите пилоти да направят по-евтини спирания в бокса, което им спести много време.

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В същото време лидерът Ландо Норис нямаше този шанс, тъй като вече беше подминал входа за пит-лейна, когато виртуалната кола за сигурност беше обявена. А докато световният шампион направи още една обиколка, колата на Строл вече беше отстранена от опасната си позиция и състезанието подновено, като той реално спря в бокса при условията на зелен флаг.

Fine margins 🤏



The crucial seconds which made all the difference for Lando and Kimi! 🤯#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/naQ1t2ow70 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

В крайна сметка Норис финишира на третото място, зад Антонели и Макс Верстапен, като след финала никой не скри факта, че британецът е заслужавал да спечели, но просто съдбата не е била на неговата страна. Няколко дни по-късно от Мерцедес разкриха, че са използвали „таен код“ в комуникацията си с Антонели, който умишлено е забавил темпото си още преди неутрализацията, което му позволи да не подмина входа за бокса преди нея.

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„Е, ние използваме таен код, за да им подскажем, че може би ще искат да влязат в бокса, ако има кола за сигурност. Но се опитваме да не позволим на останалите отбори да научат какви са тези кодове, затова ги променяме всяка седмица“, заяви главният инженер на Сребърните стрели Андрю Шовлин в подкаста NU Silver Arrows Radio Show.



„Имаше жълт флаг, който Боно (Питър Бонингтън, инженерът на Антонели) потвърди. Кими намали леко и си даде още една секунда... Може би щеше да мине и без нея, но тя определено направи нещата по-лесни.



„Ако видите онборд кадрите от неговата кола, ще видите, че не беше лесно да влезе в бокса. Ще видите, че когато той спираше за обслужване, гумите още излизаха от гаража, така че беше трудно да изпълним този стоп в толкова кратък срок.



„В неделя сутринта ние се фокусирахме върху това да бъдем готови да реагирам при всеки инцидент. За целта трябва да сме сигурни какво ще правим във всеки един момент от състезанието, ако кола за сигурност или виртуална такава. Това е нормално, всички отбори работят така.



„Но дори и да имаш план, може да се стигне до моменти, в които има известни дискусии. Започва едно чудене дали искаме да направим това. Хубавото в случая беше, че имахме план. Кими знаеше, че е в прозореца да спре при виртуална кола за сигурност. Боно го потвърди веднага щом имаше инцидент“, добави Шовлин.

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Снимки: Gettyimages