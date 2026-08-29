Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Искаме да продължим това, което правим през последните години

Компани: Искаме да продължим това, което правим през последните години

  • 29 авг 2026 | 03:33
  • 73
  • 0
Компани: Искаме да продължим това, което правим през последните години

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази задоволство от победата на своя тим над Щутгарт, но побърза да свали напрежението и да напомни на играчите си, че сезонът тепърва започва. Белгийският специалист подчерта, че за него най-важни са трите точки, а не гоненето на голови рекорди в Бундеслигата.

„Началото на двубоя беше много трудно. Бяхме наясно, че Щутгарт е физически силен отбор и разполага с добри нападатели. Ние обаче запазихме самообладание, продължихме да следваме плана си и създавахме все повече и повече положения. В края на краищата победата ни беше напълно заслужена“, започна Компани.

„Искаме просто да продължим това, което правим през последните няколко години. Показваме много енергия и огромно желание. Истинско удоволствие е да се работи с този състав. Сега обаче всичко започва отново от нулата. Надявам се всички футболисти да го осъзнават, но моя роля е също така да им го вдъхна. Разполагаме с добър състав и перфектен баланс между опит и младост. Новите попълнения ще ни помогнат много. Основната ни цел е да стигнем до решителната фаза на сезона с напълно здрави играчи – нещо, с което се справихме доста добре през миналата кампания“, добави наставникът на баварците.

Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия
Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

Запитан дали вярва, че отборът може да подобри головия рекорд в германския елит през този сезон, белгиецът бе категоричен: „В момента това е абсолютно маловажно за мен. Най-значимото нещо са трите точки. Все пак е заложено в ДНК-то на този отбор да знае къде е вратата и винаги да се стреми да отбелязва повече голове“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

  • 28 авг 2026 | 23:46
  • 11896
  • 13
Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

  • 28 авг 2026 | 23:25
  • 12334
  • 27
Нов връх за Кристиано Роналдо след труден двубой срещу отбора на Марин Петков

Нов връх за Кристиано Роналдо след труден двубой срещу отбора на Марин Петков

  • 28 авг 2026 | 23:14
  • 8822
  • 32
Трето поредно равенство за Дебрецен и Андреев

Трето поредно равенство за Дебрецен и Андреев

  • 28 авг 2026 | 23:03
  • 1080
  • 0
Ла Лига видя раждането на нова звезда, Сантандер с първи успех в елита от 14 години насам

Ла Лига видя раждането на нова звезда, Сантандер с първи успех в елита от 14 години насам

  • 28 авг 2026 | 22:22
  • 2356
  • 0
Милен Желев с цял мач при голово равенство на Оцелул като гост

Милен Желев с цял мач при голово равенство на Оцелул като гост

  • 28 авг 2026 | 21:42
  • 929
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

  • 28 авг 2026 | 23:04
  • 18134
  • 47
Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

  • 28 авг 2026 | 23:53
  • 14211
  • 8
Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

  • 28 авг 2026 | 23:46
  • 11896
  • 13
Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

  • 28 авг 2026 | 23:25
  • 12334
  • 27
Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 163809
  • 425
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 138263
  • 274