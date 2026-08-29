Компани: Искаме да продължим това, което правим през последните години

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази задоволство от победата на своя тим над Щутгарт, но побърза да свали напрежението и да напомни на играчите си, че сезонът тепърва започва. Белгийският специалист подчерта, че за него най-важни са трите точки, а не гоненето на голови рекорди в Бундеслигата.

„Началото на двубоя беше много трудно. Бяхме наясно, че Щутгарт е физически силен отбор и разполага с добри нападатели. Ние обаче запазихме самообладание, продължихме да следваме плана си и създавахме все повече и повече положения. В края на краищата победата ни беше напълно заслужена“, започна Компани.

„Искаме просто да продължим това, което правим през последните няколко години. Показваме много енергия и огромно желание. Истинско удоволствие е да се работи с този състав. Сега обаче всичко започва отново от нулата. Надявам се всички футболисти да го осъзнават, но моя роля е също така да им го вдъхна. Разполагаме с добър състав и перфектен баланс между опит и младост. Новите попълнения ще ни помогнат много. Основната ни цел е да стигнем до решителната фаза на сезона с напълно здрави играчи – нещо, с което се справихме доста добре през миналата кампания“, добави наставникът на баварците.

Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

Запитан дали вярва, че отборът може да подобри головия рекорд в германския елит през този сезон, белгиецът бе категоричен: „В момента това е абсолютно маловажно за мен. Най-значимото нещо са трите точки. Все пак е заложено в ДНК-то на този отбор да знае къде е вратата и винаги да се стреми да отбелязва повече голове“.

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Снимки: Gettyimages