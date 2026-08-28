Исторически момент за Мануел Нойер и германския футбол

Откриващият двубой за сезона в Бундеслигата между Байерн (Мюнхен) и Щутгарт е исторически по две причини за легендата Мануел Нойер. С него славният вратар започва рекордния за футболист 21-ви пореден сезон в германския елит. Освен това за световния шампион това е мач №600 с екипа на Байерн

40-годишният страж има зад гърба си 13 титли на Бундеслигата, 5 Купи на Германия и 2 трофея от Шампионската лига с екипа на Байерн, както и 124 мача за националния отбор на Германия.

Нойер заема петото място във вечната ранглиста по изиграни мачове за Байерн, като пред него се нареждат единствено Герд Мюлер, Оливер Кан (632), Сеп Майер (709) и бившият му съотборник Томас Мюлер (756). Освен това опитният вратар държи и рекорд в Бундеслигата за най-много мачове без допуснат гол (243 чисти мрежи).

Договорът на Нойер е до следващото лято и се очаква това да е последният му сезон.

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