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Байерн отново поглежда към защитник на Интер

  • 28 авг 2026 | 05:40
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Байерн отново поглежда към защитник на Интер

Централният защитник на Интер Ян Бисек, отново е в полезрението на Байерн (Мюнхен). Германецът, който наскоро удължи договора си с "нерадзурите" до 2031 г., още през януари бе свързван с баварците, а сега отново е в сметките им за нови попълнения.

Според Орацио Акомендо, журналист от „Спорт Медиасет“, Ян Бисек отново е силно в полезрението на Байерн: „Защитникът наскоро подписа нов договор с Интер до 2031 г., с адекватна корекция на заплатата, и започна новия сезон в Интер с десен крак. Отбеляза в мача срещу Монца и изглеждаше много концентриран върху проекта на Кристиан Киву. Доказателство за това е и последното му изявление. „Ако някой иска моето място, трябва да умре“, каза той на пресконференция след победата в първия кръг. Интер обаче отказа всякакви дискусии, защото не иска да се разделя с германския защитник“, твърди известният експерт по трансфери. Следователно, въпреки че баварците са изразили интерес, позицията на „нерадзурите“ е повече от ясна.

Преди месец италианските медии съобщиха, че Ян Бисек е подписал нов договор, валиден до 30 юни 2031 г. Той ще печели 3 милиона евро нетно на сезон, в сравнение с 1,5 милиона, които получаваше през миналия сезон.

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Снимки: Gettyimages

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