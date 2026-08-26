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Байерн официално продаде Палиня на Бенфика и преотстъпи юноша

  • 26 авг 2026 | 14:34
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Байерн официално продаде Палиня на Бенфика и преотстъпи юноша

Байерн (Мюнхен) официално продаде португалския национал Жоао Палиня на Бенфика.

31-годишният дефанзивен халф преминава в лисабонския гранд за фиксираната сума от 14 млн. евро плюс още 5 млн. евро под формата на възможни бонуси. Той е подписал договор с Бенфика до 2030 г.

Палиня пристигна в Мюнхен през лятото на 2024 г. от английския Фулъм за малко над 51 млн. евро, след като преди това преминаването му пропадна в последния момент на зимния трансферен прозорец. През първия си сезон халфът записа 25 мача във всички турнири и спечели титлата в Бундеслигата с Байерн, но в крайна сметка не успя да се наложи за баварците. Той прекара миналия сезон под наем в Тотнъм.

Там португалецът вкара 7 гола и даде 3 асистенции в 45 мача във всички турнири за Тотнъм, като се разписа и за решителната победа с 1:0 над Евертън, която осигури оцеляването на "шпорите" в Премиър Лийг. Сега Палиня се завръща в родния си град Лисабон, където започва професионалната си кариера в местния съперник Спортинг.

Макс Еберл, член на борда на директорите на Байерн по спортните въпроси, коментира сделката: „Обсъдихме открито ситуацията с Жоао Палиня и намерихме решение, с което всички страни се съгласихме. Той реши да продължи кариерата си в родината си. Благодарим му за времето, прекарано в Байерн, и му желаем всичко най-добро в бъдеще.“

Междувременно Байерн преотстъпи юношата си Фелипе Чавес на Магдебург.

19-годишното перуанско крило удължи договора си с Байерн до 2028 г. и премина под наем във втородивизионния Магдебург под наем за един сезон с опция за откупуване. Клубът скоро ще осъществи още изходящи трансфери, като испанското крило Браян Сарагоса ще отиде под наем в Еспаньол, а испанците ще могат да го закупят за постоянно. Друг млад футболист - Уисдъм Майк, ще премине в белгийския Брюж за около 5 млн. евро.

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