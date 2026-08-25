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  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. В Байерн заложиха на сигурно относно Мусиала

В Байерн заложиха на сигурно относно Мусиала

  • 25 авг 2026 | 15:48
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В Байерн заложиха на сигурно относно Мусиала

Решението в Мюнхен е взето - Джамал Мусиала няма да бъде в състава на Байерн и за първия двубой от новия сезон на Бундеслигата срещу Щутгарт. Срещата е в петък на “Алианц Арена” от 21:30 часа. Въпреки че е планирано 23-годишният играч постепенно да се присъедини към отборните тренировки, треньорският щаб и медицинският екип нямат намерение да рискуват.

Мусиала тренира отделно от отбора от миналия четвъртък насам, след като претърпя два сериозни инцидента по време на подготвителни мачове. Първо той колабира на стадиона на 15 август по време на мача за "Телеком Къп" срещу РБ Лайпциг (3:1), а само три дни по-късно отново припадна в двубоя срещу Хайденхайм (4:2). Подробните прегледи показаха, че и двата инцидента са резултат от неврологична дисфункция, по-точно така наречените "абсанс припадъци", които причиняват краткотрайни прекъсвания на съзнанието.

Спортният директор на Байерн Макс Еберл потвърди, че в клуба знаят за този проблем и че той продължава от дълго време: “Знаем за това още от миналия сезон и за нас това се превърна в ежедневие. Джамал, благодарение на добре адаптирана терапия, държеше пристъпите под контрол. Наскоро обаче той намали дозата на лекарствата си, така че сега трябва отново да я увеличим”.

След двата колапса медицинският екип незабавно адаптира терапията, за да върне Мусиала в стабилно състояние без нови пристъпи. Като се има предвид, че обикновено са необходими между 10 и 14 дни, за да достигне новата доза лекарства пълния си ефект, предпазливостта е поставена на първо място. Специалистите, които лекуват Мусиала, изрично го посъветваха да продължи да се занимава с футбол, като подчертаха, че играчът е в безупречно физическо състояние и че в играта го ограничават единствено споменатите пристъпи.

Германският национал вече пропусна и сблъсъка за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд) (22 август), като се очертава завръщането му на терена да стане във втория кръг на Бундеслигата при гостуването на Шалке 04 на 5 септември. Преди това на баварците им предстои и мач за Купата на Германия срещу Оснабрюк на 2 септември.

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