Групата на Черно море се увеличава

Добрата новина в лагера на Черно море е, че Асен Дончев ще се завърне в групата за предстоящия двубой срещу ЦСКА в София.

Дончев, който играе като десен халф-бек, пропусна последните три мача на своя отбор заради контузия. Неговото завръщане ще даде повече опции на треньорския щаб по фланговете.

Алекс Колев обаче ще пропусне срещата с „армейците“. Таранът лекува контузия в областта на триглавия мускул и коляното и се очаква да отсъства за по-продължителен период.

Черно море ще отпътува за столицата с повече импулс и самочувствие след драматичната победа над Дунав в миналия кръг, която варненци изковаха в продължението на срещата.

/Пламен Трендафилов/

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