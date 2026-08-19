Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море привлече футболист на ЦСКА

Черно море привлече футболист на ЦСКА

  • 19 авг 2026 | 14:22
  • 1332
  • 0

Черно море обяви, че привлича в състава си Иван Тасев. Нападателят преминава при “моряците” от ЦСКА, където основно се подвизаваше в дубъла. Все пак той има и 16 мача с 2 гола за първия тим на “червените”. Тасев е и бивш младежки национал на България.

"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник
"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник

Ето какво пишат от Черно море:

Черно море привлече в състава си офанзивен футболист. Това е Иван Тасев, който днес подписа договор с "моряците".

Роден на 5 септември 2002 г. в Сандански, Тасев прави първите си стъпки във футбола в школата на Пирин (Благоевград). Дебютира за мъжкия тим през 2019 г., а през 2021 г. изкарва кратък период под наем в Септември (Симитли). За „орлетата“ записва 80 мача и 7 гола в първенството, утвърждавайки се като един от най-перспективните млади играчи в клуба.

През 2024 г. преминава в ЦСКА, където продължава развитието си. За „Б“ отбора на „червените“ изиграва 43 мача с 10 гола, а за първия състав – 16 срещи и 2 попадения. Представя се стабилно и в двата тима.

Тасев е бивш младежки национал на България, преминал през различни формации на националния отбор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Трима игачи на Спартак (Варна) все още се възстановяват от травми

Трима игачи на Спартак (Варна) все още се възстановяват от травми

  • 19 авг 2026 | 10:29
  • 1498
  • 0
Точно 10 години и 10 дни по-късно Иту повтори история в ЦСКА

Точно 10 години и 10 дни по-късно Иту повтори история в ЦСКА

  • 19 авг 2026 | 09:51
  • 3378
  • 0
Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

Скаути от Англия гледаха Вуцов срещу АЕК

  • 19 авг 2026 | 09:31
  • 2869
  • 9
Андрей Йорданов: Отиваме за победа, това значи добър резултат

Андрей Йорданов: Отиваме за победа, това значи добър резултат

  • 19 авг 2026 | 09:20
  • 5220
  • 13
ЦСКА замина за Крит

ЦСКА замина за Крит

  • 19 авг 2026 | 09:17
  • 11772
  • 73
Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

  • 19 авг 2026 | 07:56
  • 28705
  • 40
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 5259
  • 14
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 4888
  • 23
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 5283
  • 18
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 35398
  • 36
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 11474
  • 51
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 11857
  • 0