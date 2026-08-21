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Младежки национал от Черно море поема към Катар

  • 21 авг 2026 | 10:18
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Черно море е близо до трансферирането на младежкия национал Николай Златев. В момента футболистът е в Близкия Изток, където преминава медицински прегледи преди да подпише с тим от Катар, информира „Мач Телеграф“.

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Все още не е ясно каква ще бъде сумата, която ще постъпи в касата на „моряците“ от сделката.

Напускането на Златев веднага отвори място в състава на Черно море за новото попълнение Иван Тасев, който попадна в групата за днешния сблъсък с Дунав на „Тича“.

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