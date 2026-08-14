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Илиан Илиев: ЦСКА е класен и може да вкара от всяко положение, липсата на победа влияе

  • 14 авг 2026 | 23:37
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Наставникът на Черно море Илиан Илиев остана разочарован след четвъртото поредно поражениие в първенството, този път с 1:4 при гостуването на ЦСКА 1948.

“Влязохме по-добре в мача, вкарахме гол. Постепенно отстъпихме инициативата на ЦСКА. Нямаха положения, но ни изравниха след безсмислен фал. Второто полувреме започнахме с два удара и можехме да ги завършим по по-добър начин, а ЦСКА ни вкара втори гол с първото влизане. Преди не допускаме, а сега сме на обратния полюс. Те са класен отбор и могат да вкарат от всяко положение. Треньор съм и нося вината как да атакуваме, как да се разгръщаме.

Това са детайли, които трябва да ги работим и футболистите да ги преодоляват на терена. Недопустимо е да допускаме голове и по-недопустимо е след допускането им да навеждаме глави.

Със сигурност влияе, че нямаме победа - не само игрово, но и на точно тези ситуации, в които противникът има топката пред нашето поле. Притесняваме се дали няма да допуснем гол. Трябва да сме с малко по-изчистени глави. Трябва ни по-голямо самочувствие. Имаме доста удари. Ако противникът има толкова, със сигурност ще ни създаде по-опасни ситуации. Една победа ще е основа, върху която да стъпим", каза наставникът на "моряците".

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Снимки: Борислав Трошев

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