Излиза документален филм за футболна легенда на Варна

Дългоочакваният документален филм, посветен на футболната легенда на „Черно море“ Стефан Богомилов – Бате Чечи, вече е факт. В най-скоро време спортната общественост във Варна ще има възможност да присъства на премиерата на филма за един от най-обичаните и емблематични играчи в историята на клуба.

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Стефан Богомилов е безспорният голмайстор №1 в историята на „Черно море“.

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За 14 години вярна служба към клуба той записва 346 мача и 162 гола – постижение, което остава ненадминато и до днес.

Един от най-добрите футболисти на своето време, Богомилов се превръща в символ на спортното майсторство, любовта към клуба и пример за поколения играчи след него. За силния му ляв крак и пословичната му игра с глава и днес се разказват истории, предавани от поколение на поколение.Филмът разказва за Стефан Богомилов както на терена, така и извън него. В него са включени ценни архивни материали, лични разкази на легендата и спомени на негови съотборници, които връщат зрителите към една отминала златна футболна епоха.

Кинолентата е реализирана благодарение на ветераните – привърженици на „моряците“, обединени във фракцията „Д'Ъртанян“. През годините групата има принос за изграждането на паметника на Никола Спасов, както и за редица благотворителни инициативи в подкрепа на различни обществени каузи.Това е филм за една футболна легенда, но и за времето, хората и любовта към „Черно море“, които превръщат тези истории в част от историята на Варна.

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