Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Излиза документален филм за футболна легенда на Варна

Излиза документален филм за футболна легенда на Варна

  • 18 авг 2026 | 11:31
  • 353
  • 0
Излиза документален филм за футболна легенда на Варна

Дългоочакваният документален филм, посветен на футболната легенда на „Черно море“ Стефан Богомилов – Бате Чечи, вече е факт. В най-скоро време спортната общественост във Варна ще има възможност да присъства на премиерата на филма за един от най-обичаните и емблематични играчи в историята на клуба.

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Стефан Богомилов е безспорният голмайстор №1 в историята на „Черно море“.

"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник
"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник

За 14 години вярна служба към клуба той записва 346 мача и 162 гола – постижение, което остава ненадминато и до днес.

Един от най-добрите футболисти на своето време, Богомилов се превръща в символ на спортното майсторство, любовта към клуба и пример за поколения играчи след него. За силния му ляв крак и пословичната му игра с глава и днес се разказват истории, предавани от поколение на поколение.Филмът разказва за Стефан Богомилов както на терена, така и извън него. В него са включени ценни архивни материали, лични разкази на легендата и спомени на негови съотборници, които връщат зрителите към една отминала златна футболна епоха.

Кинолентата е реализирана благодарение на ветераните – привърженици на „моряците“, обединени във фракцията „Д'Ъртанян“. През годините групата има принос за изграждането на паметника на Никола Спасов, както и за редица благотворителни инициативи в подкрепа на различни обществени каузи.Това е филм за една футболна легенда, но и за времето, хората и любовта към „Черно море“, които превръщат тези истории в част от историята на Варна.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Домовчийски: Шансовете на Левски да елиминира АЕК са големи

Домовчийски: Шансовете на Левски да елиминира АЕК са големи

  • 18 авг 2026 | 10:05
  • 810
  • 0
Феновете на Левски обявиха шествие преди мача с АЕК

Феновете на Левски обявиха шествие преди мача с АЕК

  • 18 авг 2026 | 09:59
  • 2477
  • 2
Дубълът на Спартак (Плевен) ще дебютира в Трета лига

Дубълът на Спартак (Плевен) ще дебютира в Трета лига

  • 18 авг 2026 | 09:51
  • 450
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 6230
  • 9
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 17314
  • 46
"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник

"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник

  • 18 авг 2026 | 09:14
  • 971
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 24182
  • 192
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 17314
  • 46
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
  • 19185
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 6231
  • 9
Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

  • 18 авг 2026 | 10:59
  • 2285
  • 1
Време е за плейофите в Шампионската лига

Време е за плейофите в Шампионската лига

  • 18 авг 2026 | 07:33
  • 8148
  • 0