Ал Харития е новият отбор на младежки национал

Дясното крило на Черно море Николай Златев премина успешно медицинските прегледи и се присъедини към катарския втородивизионен клуб Ал Харития. Златев ще играе за тима от Персийския залив като преотстъпен за един състезателен сезон.

Ал Харития е клуб с периодични участия в катарската Първа лига, като първата си промоция в елита печели през 2004 година. “Моряците” вече привлякоха заместник на Златев в лицето на Иван Тасев, който дебютира за варненци в мача от efbet Лига срещу Дунав.

/Пламен Трендафилов/

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