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Отиде си голям играч на Черно море от 60-те години

  • 27 авг 2026 | 13:09
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Отиде си голям играч на Черно море от 60-те години

На 85-годишна възраст от този свят си отиде Абил Билялов – един от най-изявените футболисти на Черно море през 60-те години. Билялов е роден на 21 октомври 1940 година. Играе като защитник и дефанзивен халф за „моряците“ в периода от 1960 до 1973 година. С екипа на Черно море записва 252 мача и отбелязва 2 гола в „А“ РФГ.

През 1966 година Билялов става първият носител на отличието за най-добър футболист на Варна в традиционната анкета. На терена той се отличава с борбеност, себераздаване и безкомпромисност. Билялов е изключително силен в персоналните двубои и често успява да неутрализира опасните нападатели на съперника.

След края на състезателната си кариера той се отдава на треньорска дейност, като продължава да работи за Черно море.

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