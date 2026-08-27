Отиде си голям играч на Черно море от 60-те години

На 85-годишна възраст от този свят си отиде Абил Билялов – един от най-изявените футболисти на Черно море през 60-те години. Билялов е роден на 21 октомври 1940 година. Играе като защитник и дефанзивен халф за „моряците“ в периода от 1960 до 1973 година. С екипа на Черно море записва 252 мача и отбелязва 2 гола в „А“ РФГ.
През 1966 година Билялов става първият носител на отличието за най-добър футболист на Варна в традиционната анкета. На терена той се отличава с борбеност, себераздаване и безкомпромисност. Билялов е изключително силен в персоналните двубои и често успява да неутрализира опасните нападатели на съперника.
След края на състезателната си кариера той се отдава на треньорска дейност, като продължава да работи за Черно море.