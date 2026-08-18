"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник

Отборът на Черно море провежда интензивни тренировки на клубната си база преди сблъсъка с Дунав в петък.

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В историческото съперничество между двата отбора русенлии са традиционно неудобен съперник за варненци. Черно море има отрицателен баланс срещу Дунав в срещите от елитната ни група – "моряците" са записали 15 победи и 20 загуби, а в други 14 двубоя не е бил излъчен победител.

Асен Дончев и Алекс Колев все още не са напълно възстановени. В последния момент ще бъде решено дали някой от двамата важни футболисти ще попадне в групата за мача.Двубоят в петък на стадион „Тича“ попада в графата на задължителните победи за варненските „моряци“. С оглед на липсата на точки и слабия старт на сезона, Черно море ще търси успех, който да помогне на отбора да излезе от миникризата, в която попадна още в началото на футболния сезон.

/Пламен Трендафилов/

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